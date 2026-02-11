Fico rokoval so šéfom Framatome o novom jadrovom zdroji, Slovensko chce najmodernejšiu technológiu – FOTO

Predseda vlády zároveň zdôraznil, že SR má ambíciu stať sa lídrom vo vzdelávaní v oblasti jadrovej energetiky.
Fico
Predseda vlády SR Robert Fico sa v stredu na Úrade vlády SR stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti Framatome Grégoirom Ponchonom. Ako informoval tlačový a informačný odbor úradu vlády, hlavnou témou rokovania bola strategická spolupráca Slovenska a Francúzska v oblasti jadrovej energetiky. Stretnutie nadviazalo na obsiahly rozhovor, ktorý o jadrovej energetike viedol slovenský premiér s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

„Privítal by som, pokiaľ by v prípade výstavby nového jadrového zdroja vznikla dohoda medzi viacerými významnými spoločnosťami s cieľom dostať na územie SR najmodernejšiu a najbezpečnejšiu jadrovú technológiu,“ uviedol slovenský premiér.

Ďalšie témy stretnutia

Okrem prípravy nového jadrového zdroja počas stretnutia diskutovali aj o diverzifikácii dodávok jadrového paliva či o modernizácii riadiacich a bezpečnostných systémov v jadrových elektrárňach v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach.

Predseda vlády zároveň zdôraznil, že SR má ambíciu stať sa lídrom vo vzdelávaní v oblasti jadrovej energetiky. Hlavným cieľom je systematicky pripravovať odborníkov zo stredných aj vysokých škôl pre medzinárodné pôsobenie a posilňovať tak odborný potenciál Slovenska v jadrovom sektore.

Posilnenie energetickej bezpečnosti

„Naším zámerom je posilniť energetickú bezpečnosť Slovenska, podporiť európsku priemyselnú spoluprácu a zabezpečiť stabilnú a bezpečnú výrobu elektriny aj pre budúce generácie,“ dodal premiér.

Predseda slovenskej vlády potvrdil, že má záujem zúčastniť sa na jadrovom fóre v Paríži 10. – 11. marca 2026, na ktorom chce vystúpiť so zásadným prejavom.

