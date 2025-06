SPP je proti plánom Európskej komisie zastaviť dovoz ruského plynu, hovorí o stámiliónových škodách

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) nesúhlasí s plánom Európskej komisie na ukončenie dovozu ruských palív. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca SPP Ondrej Šebesta, politické rozhodnutie neobsahuje dostatočné právne a finančné analýzy vplyvov a prepočty dopadu navrhovaných opatrení na ukončenie dovozu ruského zemného plynu, ktoré môžu mať výrazne negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľského sektora Európskej únie. „Plán môže navyše pokriviť voľný trh s energiami a výrazne ohroziť bezpečnosť dodávok energií pre niektoré regióny kontinentu vrátane strednej a východnej Európy,“ dodal Šebesta.

Cenový dopad

Presný rozsah nárastu cien po výpadku ruských dodávok je podľa najväčšieho slovenského dodávateľa plynu ťažké určiť, pretože podlieha viacerým faktorom.

„Možno však očakávať, že cenový dopad by sa mohol pohybovať v rozpätí 3 až 6 eur za megawatthodinu. Dopad zvýšených cien pre portfólio SPP by predstavoval pri predpokladanej ročnej spotrebe 30 terawatthodín dodatočné náklady v rozsahu 90 až 180 miliónov eur. Pre celý slovenský trh pri predpokladanej celkovej ročnej spotrebe 47 terawatthodín plynu by sa ekonomický dopad pohyboval od 141 do 282 miliónov eur,“ doplnil Šebesta.

Náklady za prepravu

Dodatočné náklady za prepravu plynu pre zákaznícke portfólio SPP sa budú líšiť podľa zvolenej trasy respektíve zloženia alternatívnych prepravných trás.

Podľa prepočtov spoločnosti sa môžu pohybovať na úrovni od približne 93 miliónov eur za trasu z Nemecka cez Českú republiku až po 231 miliónov eur za trasu z Nemecka cez Poľsko. „Zároveň, tak ako sme už avizovali v minulosti, niektoré prepravné koridory nie sú schopné prepraviť plný potrebný objem pre potreby príslušných krajín,“ dodal Šebesta.

Ak zohľadníme nielen zvýšené náklady na nákup komodity, ale aj vyššie náklady na prepravu, celkový dopad pre zákaznícke portfólio SPP by sa pohyboval v rozpätí 183 až 273 miliónov eur.

„Z pohľadu celého slovenského trhu by sa celkový bezprostredný ekonomický dopad opatrení predpokladaných v Roadmap mohol vyšplhať na 287 až 428 miliónov eur. Túto čiastku by museli v plnej miere znášať slovenskí dodávatelia zemného plynu, resp. ich zákazníci a koneční spotrebitelia,“ podotkol Šebesta.

Diverzifikácia má svoju cenu

Zodpovednosť za ukončenie dlhodobého kontraktu s ruským dodávateľom bude znášať SPP respektíve Slovenská republika, upozorňujú plynári. Takýto krok môže obchodný partner napriek deklarovanej „vyššej moci“ považovať za jednostranné porušenie záväzku zo zmlúv.

„V zmysle princípu take-or-pay (odober alebo zaplať) hrozí SPP, respektíve Slovenskej republike v prípade ukončenia dovozu ruských palív od 1. januára 2028, že Gazprom bude žiadať uhradenie celého neodobratého množstva plynu, čo pri aktuálnych cenách zemného plynu predstavuje približne 16 miliárd eur,“ zdôraznil Šebesta.

Od začiatku zabezpečovania alternatívnych dodávok spoločnosť SPP tvrdí, že diverzifikácia má svoju cenu. „V prípade, že by legislatívnym zásahom došlo k zákazu dovozu ruského zemného plynu, bude nevyhnutné zabezpečiť alternatívne zdrojovanie v plnej výške, a to za výrazne menej priaznivých ekonomických podmienok,“ konštatoval Šebesta.