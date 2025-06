Fico má dobré správy o cenách plynu a elektriny na budúci rok. Neskôr však môže byť pre plán Bruselu všetko inak

Slovenské domácnosti by mali byť uchránené pred nárastom cien energií aj v budúcom roku. Sľubuje to premiér Robert Fico. Nezdražovanie elektriny či plynu by sa malo dotýkať takmer všetkých domácností, a to aj napriek tomu, že sa stále pripravuje adresná energopomoc.

Kto je na Slovensku „bohatý“?

Podľa premiéra, na Slovensku je totiž minimum bohatých rodín, ktorých sa energopomoc nebude týkať „Urobíme všetko preto, aby ceny energií pre domácnosti nešli v budúcom roku hore. Pri elektrine sa spoliehame na memorandum so Slovenskými elektrárňami. Pokiaľ ide o plyn, tie dopady sú v stovkách miliónoch eur, budeme však hľadať zdroje, aby sme domácnostiam pomohli a neplatili viac za plyn,“ povedal Fico.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková stále podľa neho pracuje na adresnosti energetickej pomoci. „Znova však stojíme pred základnou otázkou, kto je bohatý a kto je chudobný. Je bohatý ten, kto zarába 1 500 eur? Asi nie. A zabudnime na to, že na Slovensku je veľa rodín, ktoré zarábajú 2 až 3-tisíc eur v čistom. Takýchto rodín je minimum. Preto stále môžeme tvrdiť, že prakticky celé Slovensko bude potrebovať kompenzácie pri energiách,“ povedal Fico.

Adresná pomoc je v procese. Máme viacero scenárov. Potrebujeme zosúladenie viacero názorov vo vláde. Rozhodneme sa spoločne vo vláde. Snažíme sa nastaviť adresnú pomoc tak, aby sme dva milióny domácnosti netlačili na nejaké úrady, kde by si vypisovali žiadosti. Snažíme sa využiť všetky dáta, ktoré Slovensko má v informačných systémoch — Denisa Saková, ministerka hospodárstva

Brusel chce zastaviť tok ruského plynu

Slovenským domácnostiam hrozí podľa predsedu vlády zvýšenie cien plynu o 30 až 50 % o zhruba tri roky. Dôvodom majú byť plány Európskej komisie úplne zastaviť dodávky ruského plynu do Európy.

„Návrh na zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva je ideologický materiál, ktorý nás poškodí. Je tu návrh, že z východu nemôže do Európy nič prísť, pokiaľ ide o Ruskú federáciu. Teraz sa bavíme o plyne, nebudem hovoriť o rope a jadrovom palive. Ak sa to stane, tak v podstate dôjde k zastaveniu toku približne 3,5 mld. metrov kubických plynu, ktorý ide cez turecký plynovod Turkstream a my budeme musieť brať všetok plyn z iných zdrojov, len nie z Ruskej federácie. V praxi to bude znamenať nárast cien pre domácnosti. Rátame s vyššími tranzitnými poplatkami, rátame s vyššou cenou komodity. Slovenské domácnosti budú ohrozená zvýšením ceny plynu o 30 až 50 %. A pýtam sa vás, či sme toto pripravení urobiť kvôli Ukrajine. Ja nie. Slovenské domácnosti nemajú žiadny dôvod platiť viacej kvôli Ukrajine, lebo toto je len kvôli Ukrajine, kvôli ničomu inému,“ zdôraznil Fico s tým, že sa obáva aj toho, či bude mať Slovensko po úplnom sa odstrihnutí od ruského plynu vôbec dostatok plynu.

Slovensku hrozí arbitráž

Doteraz nám Európska komisia podľa Fica neodpovedala na otázku, čo bude s prípadnou arbitrážou, ktorú Rusko môže voči nám otvoriť na základe zmluvy s Gazpromom, ktorú má Slovensko podpísanú do roku 2035. Tá zmluva má podľa Fica hodnotu okolo 20 miliárd eur.

„Ak my prestaneme na základe rozhodnutia Európskej komisie 1. januára 2028 odoberať plyn z Ruska, môžu nás kľudne predstavitelia spoločnosti Gazprom zažalovať a pýtať si od nás od 16 do 20 miliárd eur ako kompenzácie. Na toto nemáme z Európskej komisie žiadnu odpoveď. Nemáme ani žiadnu odpoveď, ako nám budú kompenzovať vyššie ceny plynu,“ doplnil Fico.

Slovenský premiér zdôraznil, že nebude súhlasiť s úplným zastavením plynu z Ruska. „Nedovolím, aby slovenské domácnosti platili viac za plyn kvôli Ukrajine. Nebudem s tým nikdy súhlasiť. Preto ma ani neprekvapuje, že Európska komisia pri tomto návrhu bude požadovať kvalifikovanú väčšinu, aby sme nevyužili právo veta,“ konštatoval Fico s tým, že slovenský veľvyslanec pri Európskej únii dostal jasné zadanie, aby žiadal odklad o hlasovaní protiruských sankcií, pokiaľ sa problém so zastavením dodávok ruského plynu nevyrieši.