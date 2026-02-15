Slovensko spúšťa realizačnú fázu jadrovej spolupráce s USA, vzniká Riadiaci výbor

Obe partnerské krajiny tým podľa rezortu hospodárstva potvrdzujú pripravenosť posunúť strategické partnerstvo do konkrétnej, koordinovanej a merateľnej fázy spolupráce.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Návšteva v Spojených štátoch amerických
Sprava: Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, prezident USA Donald Trump, predseda vlády SR Robert Fico a minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár počas stretnutia v sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floride pri príležitosti pracovnej návštevy členov vlády Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických (USA). Florida, USA, 17. január 2026. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Slovensko posúva spoluprácu so Spojenými štátmi americkými v oblasti civilnej jadrovej energetiky do realizačnej fázy. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, po podpise medzivládnej dohody vo Washingtone 16. januára začína svoju činnosť Riadiaci výbor, ktorý bude koordinovať rozvoj civilného jadrového programu Slovenskej republiky.

Saková hovorí o zásadnom strategickom kroku

K tomuto kroku dochádza po formálnom zriadení Riadiaceho výboru podľa článku 5.1 dohody a prijatí jeho štatútu, čím sa implementácia medzivládnej dohody (IGA) oficiálne uvádza do praxe.

Obe partnerské krajiny tým podľa rezortu hospodárstva potvrdzujú pripravenosť posunúť strategické partnerstvo do konkrétnej, koordinovanej a merateľnej fázy spolupráce. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že tento krok posilní energetickú bezpečnosť Slovenska, podporí technologickú suverenitu a zvýši konkurencieschopnosť domáceho priemyslu, pričom vytvára stabilný rámec pre dlhodobý rozvoj civilnej jadrovej energetiky.

„Prechod medzivládnej dohody do implementačnej fázy je pre Slovensko zásadným strategickým krokom. Naše partnerstvo so Spojenými štátmi tak získava jasnú riadiacu štruktúru a umožňuje plne rozvinúť potenciál civilnej jadrovej energetiky vo vzájomnom dialógu. V rámci Riadiaceho výboru budeme koordinovať všetky aktivity realizované v kľúčových oblastiach medzivládnej dohody. Tento projekt predstavuje investíciu nielen do energetickej bezpečnosti Slovenska, ale aj do technologickej vyspelosti a budúcej konkurencieschopnosti našich podnikov,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Nová etapa jadrového projektu

Riadiaci výbor je podľa ministerstva hospodárstva hlavným koordinačným a dohľadovým orgánom pre realizáciu dohody. Jeho úlohou je usmerňovať spoluprácu pri podpore rozvoja civilného jadrového programu v Slovenskej republike. Výboru predsedajú námestník Ministerstva energetiky USA pre medzinárodné záležitosti Tommy Joyce a ministerka Saková.

„Spojené štáty sú hrdé na to, že prechádzame do realizačnej fázy našej medzivládnej dohody o spolupráci v oblasti civilného jadrového programu Slovenska. Tešíme sa na úzku spoluprácu s našimi partnermi zo slovenskej vlády a priemyslu pri podpore rozvoja projektu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a širších jadrových ambícií Slovenska. Naše spoločné úsilie posilní energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu zdrojov energie na desaťročia dopredu a zároveň ešte viac prehĺbi naše silné bilaterálne vzťahy,“ uviedla pri tejto príležitosti Chargé d’Affaires USA Heather Rogers.

Rezort hospodárstva zároveň zdôrazňuje, že medzivládna dohoda vytvára stabilný a predvídateľný rámec pre dlhodobú spoluprácu, podporuje zapojenie slovenských firiem a technológií a prináša systematický prístup k rozvoju civilnej jadrovej energetiky.

Spustením činnosti Riadiaceho výboru sa podľa ministerstva oficiálne začína nová etapa implementácie dohody. Slovensko tak podľa rezortu vstupuje do novej etapy strategického jadrového projektu s dôrazom na energetickú bezpečnosť, technologickú suverenitu a konkurencieschopnosť domácich podnikov.

