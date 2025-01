Slovensko sa môže s Gazpromom stále súdiť, no priorita slovenskej vlády je podľa Sakovej iná

Slovensko, respektíve štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), sa môže stále súdiť s ruským Gazpromom o dodávkach plynu. Ako uviedla v rozhovore pre portál SITA Energetika ministerka hospodárstva Denisa Saková, možnosť začatia arbitráže v prípade porušenia zmluvných podmienok je stále ukotvená v existujúcom kontrakte s Gazpromom. Môžeme to urobiť ešte štyri roky po zrušení zmluvy.

„No našim prvoradým cieľom je zabezpečiť dodávky plynu, ktoré sú pre Slovensko, cenovo výhodné. A táto zmluva je pre Slovensko výhodná,“ upozornila ministerka Saková.

Opozícia sa snaží zneužívať túto situáciu

Slovenská politická opozícia viackrát vyzvala vládu, aby zverejnila prípadne rovno zrušila zmluvu s Gazpromom a začala arbitráž za nedodanie plynu.

„Ja rozumiem, že opozícia sa snaží zneužívať túto situáciu, ale fakty nepustia. Prvé zastavenie dodávok plynu cez Ukrajinu bolo v roku 2022. Teda aj nominanti ministrov bývalej vlády mali možnosť zmluvu s Gazpromom vypovedať, nespravili to. Rovnako mohli už v tom čase začať arbitráž, kľudne mohli zverejniť zmluvu. Neurobil to nikto z nich. My zmluvu zverejňovať nebudeme. Je to súčasť bilaterálnych obchodných vzťahov a podlieha obchodnému tajomstvu,“ zdôraznila Saková.

Mimoriadne zasadnutie hospodárskeho výboru NR SR

Členovia hospodárskeho výboru môžu podľa ministerky hospodárstva zvolať mimoriadne zasadnutie hospodárskeho výboru NR SR. „Ja osobne, generálni riaditelia SPP aj Eustreamu sa na ňom zúčastníme a odpovieme na všetky otázky ohľadom kontraktu so spoločnosťou Gazprom. Deklarujem, že možnosť arbitráže zostala v zmluve zachovaná,“ dodala Saková.

Gazprom má podľa ministerky povinnosť dodať plyn spoločnosti SPP v zmysle uzatvorenej zmluvy. „Aktuálne prebiehajú technické rokovania, ako tento tok zabezpečia v prípade, ak sa neobnoví transport cez Ukrajinu. Gazprom už mal v minulom roku napríklad rokovania s Maďarskom o využití ich prepravnej kapacity. Tých možností je viacero. Aktuálne o nich prebiehajú rokovania,“ doplnila Saková.

Rokovania s Gazpromom v Rusku

Koncom vlaňajška sa ministerka Saková osobne zúčastnila na rokovaniach s Gazpromom v Rusku. Dolaďovala podmienky prepravy plynu na Slovensko po vypršaní kontraktu o tranzite plynu medzi Ukrajinou a Ruskom.

„Išlo napríklad o poistenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, finančné zabezpečenie platieb a ostatné technické a obchodné detaily. Ako vidíte, snažili sme sa do poslednej chvíle nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre všetky zúčastnené strany,“ uzavrela Saková.