Samit v Bruseli. Poľský premiér Tusk víta Macronove „veľmi sľubné“ jadrové vyhlásenia

Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok uviedol, že postoj Francúzska k možnému rozšíreniu francúzskeho jadrového dáždnika na európskych partnerov je „veľmi sľubný“. Tusk to povedal pred začiatkom dôležitého štvrtkového samitu lídrov Európskej únie v Bruseli.

Lídri Únie sa stretávajú na rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a snažia sa upevniť podporu pre vojnou zničenú krajinu. Deje sa tak uprostred zmrazenia vojenskej pomoci Kyjevu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Odvážny Macronov plán

Mimoriadny summit zvolaný v reakcii na americko-ruské rozhovory sa bude snažiť ukázať, že blok je teraz pripravený zintenzívniť svoje úsilie na podporu Ukrajiny v krátkodobom horizonte a zabezpečiť, aby sa mohla dlhodobo brániť.

V stredajšom prejave francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že bude diskutovať o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika na ďalšie európske národy. „Táto pripravenosť Francúzska, to je niečo veľmi sľubné,“ povedal poľský premiér Tusk novinárom v Bruseli a dodal: „Musíme túto ponuku brať vážne.“

Súťaž, ktorú Európa musí vyhrať

Tusk tiež zopakoval výzvu na posilnenie európskej obrany proti Rusku. „Musí to byť jedna z našich priorít – koordinovať všetky naše kapacity v Európe a vybudovať, v skutočnosti, jednu dobre koordinovanú vojenskú silu. To je to, čo nám môže dať jasnú výhodu voči Rusku,“ povedal Tusk.

„Európa musí prijať túto výzvu, túto zbrojnú súťaž, a musí ju vyhrať,“ dodal. Poľsko, člen NATO a kľúčový spojenec svojho suseda Ukrajiny, tiež zdieľa hranicu s ruskou exklávou Kaliningrad a Bieloruskom, spojencom Moskvy.

Macron vo svojom televíznom prejave povedal, že Francúzi sú „oprávnene znepokojení“ nástupom „novej éry“, keď prezident USA Donald Trump zmenil politiku USA voči Ukrajine a vystavil Európu riziku historického rozkolu s Washingtonom. „Chcem veriť, že Spojené štáty zostanú na našej strane, ale musíme byť pripravení aj na opačný scenár,“ povedal francúzsky líder.