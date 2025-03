Fico podľa analytika dosiahol svoje a môže oslavovať, Ukrajina mu pustí aj ruský plyn

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) dosiahol, že zemný plyn bude na Slovensko opäť prúdiť cez Ukrajinu.

Na sieti X to uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Lídri krajín Európskej únie sa za Fica vo štvrtok postavili, takže Ukrajina bude musieť Slovensku pustiť plyn, aj keď by bol ruský,“ píše Kovanda.

Slovenský premiér Fico dosáhl svého, může slavit. Lídři zemí EU se za něj dnes postavili, takže Ukrajina bude muset Slovensku pustit plyn, i kdyby měl být ruský. Plyn v EU tak i proto dramaticky zlevňuje. za poslední necelý měsíc jeho burzovní cena spadla o více než třetinu. pic.twitter.com/wD7RuF2jfK — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 6, 2025

Požiadavku Fica, aby sa do záverov práve prebiehajúceho samit Európskej únie dostala požiadavka, aby Ukrajina umožnila tranzit plynu do Európy, chápal aj prezident Peter Pellegrini.

Fico svoju požiadavku zdôvodňoval tým, že bez tranzitu plynu cez Ukrajinu nie je možné zabezpečiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Poukazuje na to, že v Európe platíme za megawatthodinu plynu o desiatky eur viac ako USA.

„Plyn, ktorý sa tlačí cez Slovensko na Ukrajinu, je z 95 percent ruský plyn. Čiže Ukrajina kupuje ruský plyn cez rôznych zahraničných obchodníkov, platí zaň a robí to, čo nám vyčíta. Ale keď my chceme, aby pokračoval tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na západ, tak to jednoducho nejde,“ uviedol Fico na parlamentnom výbore.

Kovanda upozornil, že trhové ceny plynu výrazne klesli. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) sa plyn dostal na dvojročné maximum 10. februára kedy bola jeho cena 58,260 eur za megawatthodinu. Vo štvrtok 6. marca to už bolo 37,790 eur za megawatthodinu.

Vývoj cien plynu na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku). Zdroj: tradingeconomics.com

