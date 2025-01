Zelenskyj pri tranzite plynu otočil. Akou trasou k nám potečie, prečo zmenil názor a kto bude porazený?

Tranzit plynu na Slovensko cez Ukrajinu by sa mohol obnoviť, ukrajinský prezident zmenil názor. Aj keď má ísť oficiálne o azerbajdžanský plyn, nebude tomu tak. Odkiaľ a ako bude teda prúdiť, a prečo Volodymyr Zelenskyj v tejto téme „otočil“?

Ukrajina stopla tranzit plynu z Ruska cez svoje územie od začiatku toho roka. Momentálne sa však zdá, že veci sa menia a plyn z východu opäť potečie. Zelenskyj v sobotu uviedol, že Ukrajinu bude Slovensku tranzitovať plyn s potešením, a samozrejme aj Maďarsku.

Aký plyn bude prúdiť cez Ukrajinu?

Po obnovení tranzitu plynu sa podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu bude cez Ukrajinu zrejme naďalej prepravovať ruský plyn, ktorý ale bude obchodne a štatisticky vykazovaný ako plyn azerbajdžanský.

„Ukrajinský prezident vyslovil takúto ponuku po rokovaniach s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom a po stretnutí s moldavskou prezidentkou Maiou Sandu,“ napísal na sociálnej sieti Facebook exminister hospodárstva Karel Hirman.

Moldavská prezidentka Maia Sandu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tlačovej konferencii po ich stretnutí v Kyjeve (25. január 2025). Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP.

Azerbajdžanský plyn by podľa Hirmana do Moldavska (Podnesterska) a ďalej cez Ukrajinu smerom na Slovensko (Veľké Kapušany) neprúdil cez Rusko, ale cez sústavu azerbajdžansko-tureckých plynovodov a z Bulharska smerom hore na sever, cez existujúci Transbalkánsky plynovod, ktorý sa kedysi dlhé desaťročia používal na dodávky sibírskeho plynu cez Ukrajinu smerom na Balkán a do Turecka.

„Dnes je prázdny a preto je ho možné využiť teraz v opačnom smere na dodávky plynu z Azerbajdžanu a bez Ruska, je tam aj dostatočná kapacita na rozdiel od plynovodov z Bulharska smerom cez Srbsko a Maďarsko,“ doplnil Hirman s tým, že o tejto možnosti sa uvažovalo už dávnejšie.

Kovanda priblížil, že Baku odoberie viac plynu od Ruska a voľnú kapacitu pošle ďalej cez Ukrajinu. „Pre Fica by to bol úspech, ale ani Kremeľ by sa nemohol sťažovať,“ uviedol. Podľa Hirmana však uvidíme, koľko reálne bude mať Azerbajdžan plynu na export touto trasou. „Jeho ťažba a export tento a budúce 2 až 3 roky určite porastú,“ načrtol.



Orbán a Trump

Čo je však príčinou zmeny rétoriky ukrajinského prezidenta? Kovanda tvrdí, že Zelenskyj sa ocitol v situácii, v ktorej nie je pánom, takže zvolil miernejší tón.

Zelenskyj podľa Kovandu zrejme ustupuje maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý v piatok pohrozil, že bude vetovať predĺženie protiruských sankcií, pokiaľ Kyjev nezačne cez Ukrajinu opäť prepravovať plyn do Európskej únie, najmä do Maďarska a na Slovensko. Platnosť sankcií vyprší už posledný januárový deň. „Ukrajinský prezident sa tak mohol dostať aj pod tlak Bruselu,“ podotkol Kovanda na sieti X.

Orbán se Zelenským dnes udělali čáru přes rozpočet Fialově vládě, slavit může i Fico Ukrajinský prezident ustupuje maďarskému premiérovi, který včera pohrozil, že bude vetovat prodloužení protiruských sankcí, pokud Kyjev nezačne pouštět přes ukrajinské území opět plyn do EU,… pic.twitter.com/pBEJB7858h — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 25, 2025

Pod tlak ho však podľa Kovandu dostal aj americký prezident Donald Trump, ktorého administratíva sa v piatok rozhodla zrušiť prakticky všetku finančnú pomoc zahraničiu, teda aj Ukrajine a tá bola v uplynulých troch rokoch suverénne najväčším príjemcom americkej pomoci. „Kyjev získal od Washingtonu v prepočte zhruba 700 miliárd českých korún,“ priblížil.

Porazeným je Fialova vláda

Kovanda podotkol, že po rozhodnutí Trumpa, musí Kyjev hľadať iné zdroje príjmov, vrátane príjmov z tranzitných poplatkov.

Ukrajinský prezident Zelenskyj loni v prosinci zakazoval tranzit nejen ruského plynu, ale také plynu z Ruska, včetně tedy plynu, který by předtím do Ruska doputoval z Ázerbájdžánu (viz obrázek). V tomto tedy dnes otočil. Protože říká, že s potěšením bude přes Ukrajinu na… pic.twitter.com/ioNOhA54Vi — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 25, 2025

„Zastavením tranzitu ruského plynu alebo plynu z Ruska si chcel Kyjev možno získať Trumpovu priazeň prostredníctvom zvýšeného dovozu plynu z USA do Európy, aby nahradil výpadok spôsobený ukončením tranzitu cez Ukrajinu,“ zamýšľa sa Kovanda.

Ukrajinský prezident však podľa Kovandu v piatok definitívne zistil, že Trump toto gesto neocenil a zrejme sa teda nechce pripravovať o príjmy z tranzitných poplatkov a vie si tiež obhájiť opätovné spustenie tranzitu.

Zelenskyj, aby svoju otočku obhájil, primárne deklaruje, že ide o plyn pre Moldavsko, ktorému Kremeľ plyn vypol.

Kovanda tiež označil toho, kto najviac doplatí na najnovší zvrat v súvislosti s tranzitom plynu z Východu. „Hlavným porazeným celej situácie bude Fialova vláda, ktorá v rozpore so svojimi nádejami a proklamáciami nedostane žiadne poplatky za tranzit plynu zo Západu na Slovensko,“ uviedol.

Hlavný ekonóm Trinity Bank tak nemá dobré správy pre české domácnosti a podniky, ktorým plyn pravdepodobne zdražie, pretože niekto bude musieť zaplatiť za prázdne tranzitné potrubia, ktoré český kabinet vlani kúpil.