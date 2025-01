Recipročné opatrenia voči Ukrajine za zastavenie tranzitu plynu sú stále v hre, upozornil Fico

Slovenská vláda nezabudla na prijatie recipročných opatrení voči Ukrajine za zastavenie tranzitu plynu. Ako uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) v relácii Sobotné dialógy STVR, Slovensko rokuje s Európskou komisiou o tejto problematike, pričom ukrajinská strana zatiaľ nejaví o tieto rokovania záujem.

„Ja som povedal veľmi presne, že ak budeme mať pocit, že nás niekto tu ťahá za nos, tak prídu recipročné opatrenia zo strany vlády za to, že ukrajinský prezident jednostranne prerušil dodávky plynu na Slovensko a ďalej na západ, čím výrazne poškodil Slovensko a celú Európsku úniu,“ povedal Fico s tým, že na teraz sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nechce stretnúť k otázke zastavenia tranzitu plynu.

Trest pre Ukrajinu

„Je mu to veľmi komplikované sa teraz vrátiť k tejto téme, pretože on nechce obnoviť toky plynu cez Ukrajinu. Jednoducho nechce. Nielenže zastavili tranzit plynu, ale ukrajinské drony zaútočili aj na plynovod Turkstream,“ povedal Fico.

Slovenská vláda už nahlas rozmýšľala, že by za zastavenie tranzitu plynu “potrestala“ Ukrajinu zastavením výpomocných dodávok elektriny, prerušením poskytovania akejkoľvek humanitárnej pomoci či pomoci ukrajinským občanom žijúcim na Slovensku.

Slovensko by taktiež mohlo v budúcnosti blokovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, premiér Fico by sa nebránil ani používať právo veta v Európskej únii pri schvaľovaní ďalšej pomoci pre Ukrajinu.

Orbán blokuje sankcie

Slovensko bude podľa Fica reagovať aj na ostatné slová maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten sa nechal počuť, že zastaví všetky na pôde Európskej únie sankcie voči Rusku, ak sa neobnoví tranzit plynu cez Ukrajinu do Európy a pokiaľ nebude garantovaná bezpečnosť plynovodu Trukstream.

„Určite príde pokus zobrať Viktorovi Orbánovi hlasovacie právo v EÚ. Tu opakovane vyhlasujem veľmi jasne, že nebudem nikdy súhlasiť, aby niekto, kto slobodne a suverénne hovorí vyjadruje svoje názory, aby prišiel o hlasovacie práva v rámci Európskej rady,“ dodal Fico.

V marci alebo začiatkom apríla by malo byť už v poradí tretie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Premiér Fico vníma dobrú chémiu medzi ním a ukrajinským predsedom vlády Denysom Šmyhalom.

„Tak to bolo pôvodne plánované. My na tomto stretnutí pracujeme ďalej, pretože ja nebudem v žiadnom prípade slovensko-ukrajinské vzťahy ovplyvňovať, ako sa pán Zelenskyj správa, no správa sa úplne mimo reality,“ konštatoval Fico.