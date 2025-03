Energopomoc by mala zostať zachovaná aj v budúcom roku a Kamenický požaduje, aby bola adresná

Slovenské domácnosti by aj v budúcom roku mali byť dočasne chránené pred zdražovaním energií. Štátna energopomoc sa zrejme objaví v pripravovanom štátnom rozpočte na budúci rok.

Minister financií Ladislav Kamenický s dotáciami na plyn, elektrinu či teplo počíta. Má však jednu požiadavku, a to aby boli energodotácie konečne adresné.

Konsolidovaná energopomoc

„Ja budem rád, ak to bude do budúceho roku adresné. Vďaka energopomoci sme znížili infláciu na tento rok a energopomoc pomohla mnohým ľuďom. Áno stojí to peniaze a musíme nájsť tie peniaze v rozpočte. Bude to ešte predmetom rokovaní v koaličnej rade. Ja by som bol rád ak by bola pomoc adresná, alebo bude nejaká iná. Samozrejme energopomoc musí byť skonsolidovaná,“ povedal v politickej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy Kamenický.

Adresnú pomoc na energie malo ministerstvo hospodárstva v pláne už na tento rok. Ministerka hospodárstva Denisa Saková viackrát na tlačovej besede ukazovala tabuľky, grafy, ako adresnú pomoc na Slovensku konečne zaviesť.

Po rokovaniach koalície a vlády však nakoniec prišlo rozhodnutie o plošnej pomoci s cenami energií. O takzvaných helikoptérových peniazoch na dotácie na energie vlani hovoril najmä premiér Robert Fico. Treba podotknúť, že plošnú pomoc s energiami zaviedli ešte bývalé vlády pod vedením Igora Matoviča či Eduarda Hegera.

Tretí rok bez zvyšovania cien

Vďaka štátnym dotáciám na energie sa slovenské domácnosti zobudili už tretíkrát za sebou do nového roka bez pocitu zvyšovania cien elektriny, plynu či tepla.

Ceny za dodávky plynu a tepla zostali na minuloročných úrovniach, a to vďaka vládnej celoplošnej energopomoci. Dotovanie cien plynu a tepla stojí štátnu kasu v roku 2025 zhruba 235 miliónov eur. Nezdraželi ani dodávky elektriny, niektorým domácnostiam ceny dokonca klesli.

Za nezvyšovanie cien elektriny môžu slovenské domácnosti ďakovať najmä dohode medzi vládou a Slovenskými elektrárňami. Slovenský dominantný výrobca elektriny dodá v tomto roku domácnostiam silovú elektrinu znova za zastropovanú cenu na úrovni 61 eur za megawatthodinu.

Plyn mal zdražieť

Plyn mal pôvodne podľa rozhodnutia Úradu pre regulácii sieťových odvetví (ÚRSO) pre slovenské domácnosti v budúcom roku zdražieť. Ako informoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík, domácnosti si mali priplatiť mesačne za dodávku plynu od 0,96 eura do 28,63 eura.

Najmenej, 0,96 eura, si mali priplatiť domácnosti, ktoré zemným plynom len varia. Tie domácnosti, ktoré plynom varia a ohrievajú si vodu, si mali mesačne priplatiť 13,32 eura. Domácnosti, ktoré plynom varia, ohrievajú vodu a kúria, mali podľa rozhodnutia regulačného úradu zaplatiť zo svojho rozpočtu mesačne za plyn viac o 28,63 eura.

Pri cenách tepla je to zložitejšie. V jednotlivých regiónoch Slovenska sú totiž ceny za dodávku tepla rozdielne. Niektorým domácnostiam sa mali podľa rozhodnutia ÚRSO znížiť v novom roku náklady za dodávku tepla.

Priemerná domácnosť mala podľa rozhodnutia regulátora v budúcom roku zaplatiť za dodávky tepla celkovo v priemere zhruba 936 eur. V porovnaní s rokom 2024 sa tak mali slovenským domácnostiam znížiť náklady na teplo o 2,8 %.

Ceny elektriny mierne klesli

Ceny elektriny vzhľadom na dodávku silovej elektriny za zastropovanú cenu 61 eur za megawatthodinu od Slovenských elektrární dokonca v novom roku pre slovenské domácnosti mierne klesli. Domácnosť s nízkou spotrebou elektriny v bytovom dome zaplatí mesačne o 2 centy menej ako v minulom roku.

Menej zaplatí aj domácnosť s vysokou spotrebou, ktorá používa tarifu DD2, a to o 23 centov. Domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, a sú v tarife DD5, zaplatia mesačne o 1,09 eura menej.