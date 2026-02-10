Medzinárodní experti vo Fukušime odoberali vzorky morskej vody a rýb

Praktický odber vzoriek vykonávali experti z Číny, Južnej Kórey, Ruska a Švajčiarska spolu so zamestnancami MAAE.
Rafael Mariano Grossi
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Mariano Grossi, druhý zľava, je sprevádzaný v zariadení na odber vzoriek upravenej a zriedenej rádioaktívnej vody v jadrovej elektrárni Fukušima Daiči, ktorú prevádzkuje spoločnosť Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), v meste Futaba v severovýchodnom Japonsku v stredu 13. marca 2024. Foto: archívne, SITA/AP
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) viedla začiatkom februára tím medzinárodných expertov pri odbere vzoriek morskej vody a produktov rybolovu v blízkosti jadrovej elektrárne Fukušima Daiiči.

Išlo o siedmu misiu realizovanú v rámci dodatočných opatrení pod záštitou MAAE, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť a rozšíriť medzinárodnú účasť na monitoringu.

Cieľ kontroly

Vďaka týmto opatreniam môžu tretie strany nezávisle kontrolovať vzorky vody a rýb. Cieľom je overiť, či vypúšťanie vody upravenej systémom ALPS (pokročilý systém spracovania kvapalín) naďalej zodpovedá medzinárodným bezpečnostným normám.

S týmto procesom začala spoločnosť Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) vlastník elektrárne v auguste 2023. Praktický odber vzoriek vykonávali experti z Číny, Južnej Kórey, Ruska a Švajčiarska spolu so zamestnancami MAAE.

Analýza vzoriek

Vzorky budú analyzované v laboratóriách siete ALMERA (Analytické laboratóriá pre meranie environmentálnej rádioaktivity) v Číne, Južnej Kórei, Rusku, vo Švajčiarsku, v Monaku a v určených laboratóriách v Japonsku. Laboratóriá boli vybrané na základe preukázanej odbornosti v meraní environmentálnej rádioaktivity.

V decembri 2025 pracovná skupina agentúry potvrdila, že vypúšťanie upravenej vody z elektrárne, ktoré spoločnosť TEPCO spustila v auguste 2023, naďalej prebieha v súlade s bezpečnostnými normami.

