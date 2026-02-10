Medzinárodní experti vo Fukušime odoberali vzorky morskej vody a rýb

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) viedla začiatkom februára tím medzinárodných expertov pri odbere vzoriek morskej vody a produktov rybolovu v blízkosti jadrovej elektrárne Fukušima Daiiči.
Išlo o siedmu misiu realizovanú v rámci dodatočných opatrení pod záštitou MAAE, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť a rozšíriť medzinárodnú účasť na monitoringu.
Cieľ kontroly
Vďaka týmto opatreniam môžu tretie strany nezávisle kontrolovať vzorky vody a rýb. Cieľom je overiť, či vypúšťanie vody upravenej systémom ALPS (pokročilý systém spracovania kvapalín) naďalej zodpovedá medzinárodným bezpečnostným normám.
S týmto procesom začala spoločnosť Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) vlastník elektrárne v auguste 2023. Praktický odber vzoriek vykonávali experti z Číny, Južnej Kórey, Ruska a Švajčiarska spolu so zamestnancami MAAE.
Analýza vzoriek
Vzorky budú analyzované v laboratóriách siete ALMERA (Analytické laboratóriá pre meranie environmentálnej rádioaktivity) v Číne, Južnej Kórei, Rusku, vo Švajčiarsku, v Monaku a v určených laboratóriách v Japonsku. Laboratóriá boli vybrané na základe preukázanej odbornosti v meraní environmentálnej rádioaktivity.
V decembri 2025 pracovná skupina agentúry potvrdila, že vypúšťanie upravenej vody z elektrárne, ktoré spoločnosť TEPCO spustila v auguste 2023, naďalej prebieha v súlade s bezpečnostnými normami.