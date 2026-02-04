Dva bloky Chvaletíc sú pre stabilitu českej prenosovej siete nevyhnutné

Prevádzka časti elektrárne Chvaletice zostáva aj po roku 2026 dôležitá pre bezpečnosť a stabilitu českej prenosovej sústavy. Vyplýva to z aktuálnej analýzy dopadov spoločnosti ČEPS, ktorá hodnotila plánovaný odchod skupiny Sev.en od uhoľných zdrojov.
Dostatočný objem energie, ale technické riziká
Analýza ČEPS sa zamerala na obdobie po roku 2027 v troch kľúčových oblastiach: zdrojová primeranosť, dostupnosť služieb výkonovej rovnováhy a systémové služby. Výsledky potvrdili, že Česká republika bude mať aj po odstavení zdrojov Sev.en dostatok elektriny. Taktiež bude zabezpečená spoľahlivosť dodávok, kapacít na stabilizáciu frekvencie a zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou.
Medzivládna dohoda s USA je zverejnená, na výstavbe nového jadrového bloku by sa mohlo podieľať vyše 170 firiem
Zatiaľ čo elektráreň Počerady a uhoľná časť teplárne Kladno môžu v roku 2027 svoju prevádzku ukončiť, pri elektrárni Chvaletice je situácia iná. Tento zdroj je kľúčový pre reguláciu napätia a jalového výkonu, riadenie elektrických tokov a obnovu sústavy po prípadnom blackoute.
„Na udržanie systémovej primeranosti je preto nevyhnutné dočasne zachovať dva bloky tejto elektrárne do času realizácie nadväzujúcich opatrení. Jedným z nich je prestavba jedného z chvaletických blokov na tzv. synchrónny kompenzátor, ktorý umožňuje odoberať jalový výkon,“ uviedol predseda predstavenstva ČEPS Martin Durčák.
Bezpečnostné kritériá a štart z tmy
Modelovanie situácie bez Chvaletíc ukázalo, že v dôležitej rozvodni Týnec by hrozilo prepätie dosahujúce až 427 kV, čo prekračuje limity stanovené európskym nariadením SOGL. Pri plánovaných odstávkach iných vedení by navyše nebolo možné splniť bezpečnostné kritérium N-1 (bezpečná prevádzka siete aj pri výpadku jedného prvku).
Nezastupiteľná je aj úloha elektrárne pri tzv. „štarte z tmy“. V spolupráci s prečerpávacou vodnou elektrárňou Dlouhé stráně slúžia Chvaletice ako pilier pre obnovu napájania siete po rozsiahlych výpadkoch a umožňujú obnovu dodávok pre kľúčovú spotrebu v distribučných sústavách.
Cesta k úplnému odstaveniu: Investície a nové technológie
Úplné odstavenie výroby v Chvaleticiach podmieňuje ČEPS realizáciou viacerých opatrení. Okrem spomínanej prestavby bloku na synchrónny kompenzátor ide o inštaláciu nových tlmiviek, posilnenie 400 kV trás v severných Čechách a overenie nových blackstartových trás.
Keďže tieto kroky vyžadujú medzinárodnú koordináciu a čas na testovanie, do ich dokončenia je nutné zachovať aspoň minimálny rozsah výroby v lokalite.
ČEPS sa v správe zameral výhradne na technickú bezpečnosť prenosu, nie na ekonomickú rentabilitu prevádzky. Návrh zmluvných podmienok a ekonomickú stránku ďalšieho fungovania zdroja teraz posúdi Energetický regulačný úrad (ERÚ), ktorý bude mať v tejto otázke konečné slovo.
O spoločnosti ČEPS
Akciová spoločnosť ČEPS pôsobí na území Českej republiky ako výhradný prevádzkovateľ prenosovej sústavy (elektrické vedenia 400 kV a 220 kV) na základe licencie na prenos elektriny udelenej Energetickým regulačným úradom podľa energetického zákona.
Spoločnosť udržiava, obnovuje a rozvíja 45 rozvodní s 82 transformátormi, z ktorých niektoré sú určené na transformáciu elektrickej energie z prenosovej do distribučnej sústavy. Spravuje trasy vedení s napäťovou hladinou 400 kV v dĺžke 4 188 km a 220 kV v dĺžke 1 687 km.
V rámci elektrizačnej sústavy Českej republiky poskytuje ČEPS, a. s., prenosové služby a systémové služby spojené so zabezpečením rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v reálnom čase.