Eximbanka chce financovať jadrové projekty v regióne

Eximbanka posilňuje ambície zapojiť sa do financovania jadrovej energetiky v širšom stredoeurópskom regióne. Naznačila to aj účasť jej vrcholných predstaviteľov na Nuclear Financing Summit v New Yorku, najväčšom podujatí v Spojených štátoch amerických zameranom na financovanie jadrových projektov.
Konferencia, ktorú koncom januára organizoval Inštitút pre jadrovú energetiku (Nuclear Energy Institute), spojila kľúčových hráčov z oblasti bánk, poisťovní, exportno-úverových agentúr, technologických firiem aj verejného sektora.
Dohoda s USA
Eximbanku na summite zastupovali generálny riaditeľ Rastislav Podhorec a riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Matúš Šársky. Ich účasť zapadá do dlhodobej stratégie banky podporovať jadrovú energetiku ako stabilný a nízkoemisný zdroj energie, ktorý má zároveň výrazný priemyselný a exportný rozmer.
Slovensko v uplynulom období podpísalo dohodu s vládou USA o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na rozvoji civilného jadrového programu. Na tento rámec Eximbanka nadviazala aj podpisom dohody o spolufinancovaní s americkou Exportno-úverovou bankou (EXIM), čím si otvorila priestor na zapojenie do medzinárodných projektov.
Hlavné témy summitu
Podľa vedenia Eximbanky bola jednou z hlavných tém summitu otázka, ako efektívne financovať kapitálovo náročné jadrové projekty, ktoré majú dlhý investičný cyklus a špecifický profil rizík.
„Jadrové projekty sú kapitálovo náročné a spojené s množstvom špecifických rizík, ktoré je nevyhnutné minimalizovať,“ uviedol Rastislav Podhorec. Diskusie zároveň potvrdili, že bez zapojenia exportno-úverových agentúr, komerčných poisťovní a štátnych garancií je realizácia takýchto projektov len ťažko predstaviteľná.
Kľúčové kompetencie
Eximbanka sa chce profilovať ako inštitúcia, ktorá dokáže tieto nástroje kombinovať a vytvárať most medzi slovenskými firmami a veľkými energetickými investíciami v zahraničí. Jadrovú energetiku pritom nevníma len cez výrobu elektriny.
„Slovensko má silný ekosystém inštitúcií a firiem, ktoré pôsobia v oblasti jadrovej energetiky a majú praktické skúsenosti zo všetkých fáz životného cyklu jadrových zdrojov. Od výskumu, licencovania a projekcie, cez palivový cyklus, výstavbu, až po vyraďovanie,“ doplnil Matúš Šársky.
Práve tieto kompetencie môžu byť v najbližších rokoch kľúčové. V regióne strednej a východnej Európy sa pripravuje výstavba desiatok menších aj veľkých jadrových zdrojov, vrátane projektov malých a pokročilých modulárnych reaktorov.
Eximbanka počas summitu rokovala so zástupcami finančných inštitúcií, poisťovní a venture kapitálových fondov, ktoré sa už dnes podieľajú na podpore jadrových projektov, a zároveň nadviazala kontakty s výrobcami jadrových technológií. Banka deklaruje, že chce byť pripravená vstúpiť do konkrétnych projektov v momente, keď budú pre slovenské firmy relevantné a zároveň splnia základné parametre z pohľadu úverového rizika či poskytovania záruk.