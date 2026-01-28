Centrálne zásobovanie teplom 4. generácie je kľúčom k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti miest

Centrálne zásobovanie teplom (CZT) 4. generácie predstavuje moderný a ekologický prístup, ktorý môže výrazne pomôcť pri dosahovaní uhlíkovo neutrálnej budúcnosti miest. Tento nízkoteplotný, digitálne riadený systém využíva obnoviteľné zdroje a odpadové teplo, čím zvyšuje energetickú efektívnosť a znižuje emisie.

Informovala o tom hovorkyňa MH Teplárenského holdingu (MHTH) Andrea Devánová pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa znižovania emisií skleníkových plynov.

Sektor vykurovania

Na Slovensku predstavuje CZT približne 50 % podiel v sektore vykurovania, pričom je využívané asi 16 000 bytových domov s viac než 1,8 miliónmi obyvateľov. Dominantným palivom zostáva zemný plyn, ktorý pokrýva viac než 54 % potreby. Vplyvom úsporných opatrení však dodávka tepla postupne klesá.

Generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu Adrián Jenčo zdôraznil, že systémy CZT prispievajú k zdravšiemu životnému prostrediu, sú bezpečné a prevádzkované podľa prísnych technických noriem. Využívajú najlepšie dostupné techniky a kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie (KVET) stabilizuje elektrizačnú sústavu a cenu tepla.

Mestá a obce môžu významne podporiť rozvoj centrálneho zásobovania teplom vo svojich koncepciách. Medzi hlavné výhody CZT patrí efektívna dekarbonizácia teplárenstva centralizáciou zdrojov emisií a využitím obnoviteľných energií, ako sú geotermálne zdroje alebo biomasa.

Cenová stabilita

Ďalej je to využitie odpadového tepla z elektrární a priemyslu na vykurovanie, čo individuálne kotly nedokážu, flexibilita systémov, ktoré môžu fungovať ako energetické batérie, ukladajú a dodávajú teplo podľa aktuálnej potreby či zníženie znečistenia ovzdušia v obytných zónach, nižší hluk, menšie riziko požiarov a jednoduchšia údržba. Nezanedbateľná je aj cenová stabilita a nižšie prevádzkové náklady vďaka veľkoobjemovému nákupu palív a prepínaniu medzi zdrojmi.

CZT 4. generácie pracujú pri nižších teplotách (50 až 60 °C namiesto 80 až 120 °C), využívajú lokálne zdroje a dovoľujú spätný tok energie. Digitálne riadenie optimalizuje prevádzku v reálnom čase, čo vedie k zníženiu emisií CO₂ a tepelných strát.

MH Teplárenský holding plánuje investície cez fondy tak, aby cena tepla pre odberateľov nebola zvýšená. V Bratislave sa bude využívať KVET a odpadové teplo, v Trnave sa nakupuje bezemisné teplo z jadrovej elektrárne EBO. V Žiline sa výroba z uhlia nahradí biomasou a KVET z plynu, podobný kotol z biomasy bude aj v Humennom.

V Martine sa plánuje rekonštrukcia kotla pre spoluspaľovanie alternatívnych palív. V Zvolene sa vyrába teplo zo štiepky a plyn sa využíva len na krytie špičiek. V Košiciach sa kombinuje KVET, odpadné teplo a geotermálna energia, s plánmi na fotovoltické elektrárne s batériami na uhoľných skládkach.

Spoločnosť MH Teplárenský holding vznikla v máji 2022 a prepája šesť štátnych teplárenských spoločností na Slovensku v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a Košiciach. Ročne vyrába 2 600 GWh tepla a 650 GWh elektriny, pričom zabezpečuje tepelný komfort pre približne 320 000 domácností a asi 1 milión obyvateľov.

