SaS kritizuje vládu za reakciu na výpadok Družby a varuje pred rizikom pre Slovensko

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že vláda Roberta Fica podcenila situáciu okolo výpadku ropovodu Družba a svojou nečinnosťou ohrozila energetickú bezpečnosť Slovenska. Vyhlásenie ropnej núdze podľa strany odhalilo nepripravenosť kabinetu.
Opozícia hovorí o oneskorenej reakcii vlády
Tvrdenia súčasnej vlády o zabezpečení energetickej stability Slovenska sa podľa SaS ukazujú ako zavádzajúce. Ruská strana si podľa opozície pred 23 dňami sama zbombardovala ropovod Družba v stanici Brody, ktorá sa nachádza približne 300 kilometrov od Košíc. Kabinet podľa SaS reagoval až po viac ako dvoch týždňoch.
Tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek ostro kritizuje postoj premiéra a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Podľa jeho slov Robert Fico nedostatočne chráni záujmy Slovenska.
Vláda podľa neho tri týždne pasívne čakala na obnovenie tokov cez Družbu, hoci bolo jasné, že Rusi cielene likvidujú aj ukrajinskú elektrickú infraštruktúru potrebnú na prevádzku ropovodu.
Transpetrol investuje do bezpečnosti 121 miliónov, kľúčovým je vybudovanie stáčacieho terminálu v Budkovciach
„Vláda 22 dní nereagovala, nerobila nič a čakala, že ropa, tok ropy cez ropovod Družba sa obnoví. Žiaľ, nie je to také jednoduché, pretože Rusi súčasne s tým bombardujú aj energetickú infraštruktúru na Ukrajine, vrátane elektrických vedení a transformačných staníc. No tak logicky, že bez elektriny zváračky na Ukrajine fungovať nebudú. Opakujem ešte raz, Rusi si sami zbombardovali ropovod Družba. Sami to nepopierajú a jediný, kto to popiera a spochybňuje, je Putinov agent Róbert Fico“, dodal.
Štátne rezervy podľa SaS nestačia na 90 dní
Situácia so štátnymi rezervami je podľa SaS alarmujúcejšia, než priznávajú vládni predstavitelia. Hoci Európska únia predpisuje zásoby na 90 dní, reálne vyčerpateľné množstvo sa odhaduje len na 50 až 60 dní. Dôvodom je nízka kvalita ropy na dne nádrží, kde sa nachádza bahno a piesok, čo výrazne komplikuje a spomaľuje technologické spracovanie.
Kyjev sa ohradil voči Maďarsku a Slovensku. Družbu poškodili Rusi, Budapešť to vedela ešte v ten istý deň
„Hovorí sa o tom, že naše zásoby ropy ropných produktov majú vystačiť na 90 dní. Toto je predpísané Európskou komisiou. Toto aj reálne držíme. Ale treba sa aj opýtať, či sú to naozaj reálne alebo iba povedzme technologické zásoby, teda zásoby, ktoré sú na papieri. Pretože ako mám informácie, vyčerpateľných je maximálne tak množstvo na nejakých 50, možno 60 dní. Je to jednak z toho dôvodu, že tieto zásoby majú nižšiu kvalitu. Na spodku týchto nádrží sa nachádza veľké množstvo bahna, veľké množstvo piesku. Treba to omnoho náročnejšie technologicky spracovávať.“
Slovnaft a pokles spracovania ropy
Galek pripomína, že ešte minulý týždeň ministerka Saková ubezpečovala o bezproblémovom chode Slovnaftu. Realitou je však pokles spracovania ropy približne na polovicu oproti minulému roku.
Galek upozornil, že sankcie na ruskú ropu boli zavedené v roku 2022. „Čo robil Slovnaft doteraz? Samotné sankcie platia od roku 2022. Áno. Skúšali rôzne polievky, či už to bola arabská zmes alebo či to bola azerbajdžanská ropa,“ kritizoval Slovnaft.
Alternatívne trasy a úzke hrdlá
V súvislosti s alternatívnymi trasami na dodávku ropy upozorňuje na neriešené tzv. „úzke hrdlá“. Alternatívou k ropovodu Družba je ropovod Adria, ktorý vedie z chorvátskeho prístavu Omišalj cez Maďarsko na Slovensko. Samotný ropovod má síce teoretickú kapacitu 14,3 milióna ton ročne, problémom však môže byť „úzke hrdlo“ v prístave Omišalj.
Maďarsko zastavilo dodávky nafty na Ukrajinu. Spustíme ich, keď sa obnoví preprava ropy, povedal Szijjártó – VIDEO
Prečerpávacia kapacita prístavu Omišalj je historicky overená na úrovni približne 5,6 milióna ton ročne, čo pri súčasných potrebách Slovenska a Maďarska predstavuje riziko. Podobne je na tom vetva z talianskeho Terstu cez české Kráľupy, kde je kapacita smerom na Slovensko obmedzená na 1,5 milióna ton a reverzný tok nebol nikdy v praxi otestovaný. Sprejazdnenie a otestovanie takejto trasy by podľa Galeka trvalo dva až tri mesiace.
Kritika vlády za závislosť od ruskej ropy
Kritikou nešetril ani vládu za jej postoj k dodávke ruských surovín: „A čo robila táto vláda? Táto vláda jednoducho povedala, že naša energetická bezpečnosť závisí od dodávok ruských energetických surovín. Ruských energetických surovín, ktoré na Slovensku tečú cez vojnové územie, cez územie, na ktorom Putin, teda ten, ktorému Fico robí agenta, vedie vojnu,“ dodal.
Podľa Galeka je v súčasnosti ohrozená energetická bezpečnosť Slovenska. „To, čo sa stalo teraz, sa môže stať v podstate kedykoľvek a mohlo sa to stať aj kedykoľvek v minulosti. Toto je reálne ohrozenie našej energetickej bezpečnosti. Ja sa pýtam, kedy zasadala bezpečnostná rada v tejto súvislosti, keď tu boli protesty proti tejto vláde, tak zasadala do dvoch dní, ale v prípade, kedy je ohrozená energická bezpečnosť Slovenska, nič sa nedialo,“ skonštatoval tímlíder SaS.
Vláda vyhlásila ropný núdzový stav, Fico hovorí o politickom tlaku z Ukrajiny - VIDEO
Robert Fico podľa Galeka namiesto hľadania riešení v Záhrebe alebo v Bruseli, kde by sa dalo rokovať o harmonizácii prepravných poplatkov, radšej lobuje za ruskú „tieňovú flotilu“. Premiér sa snaží v Bruseli presadiť výnimku na dovoz ruskej ropy tankermi, čo je v priamom rozpore so sankciami a logikou bezpečnosti. Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušniar pritom jasne deklaroval ochotu pomôcť, no s podmienkou, že nepôjde o ruskú surovinu. Práve túto podmienku však slovenský premiér odmieta akceptovať.
Varovanie pred rastom cien palív
Strana SaS varuje, že ak dôjde k nárastu cien pohonných hmôt, zodpovednosť ponesie výhradne Robert Fico. Vláda má v rukách nástroje, ako je zníženie spotrebnej dane, ktorými môže tlmiť dopady na občanov.
„Ak sa stane v najbližších dňoch, že Róbert Fico začne strašiť vysokými cenami palív, nebude to kvôli Ukrajine, nebude to ani kvôli Chorvátom, bude to kvôli nemu a kvôli jeho neschopnosti a trom týždňom ticha, ktoré tu vládlo po tom, ako Rusi zbombardovali vlastný ropovod Družba a pritom vláda má vlastné nástroje na to, aby zabojovala proti vyšším cenám palív, ktoré by mohli teoreticky nastať.“
Namiesto toho sa však premiér vyhráža zastavením dodávok elektriny na Ukrajinu. Takýto krok by podľa SaS znamenal medzinárodnú izoláciu a stratu príjmov z tranzitu, keďže elektrinu Ukrajincom bez problémov dodajú Poliaci alebo Maďari. Celý prístup vlády k energetickej bezpečnosti označil Karol Galek za vlastizradu a vyzval kabinet, aby konečne začal konať „v záujme občanov Slovenska, a nie Kremľa“.