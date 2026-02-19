Na pôde ÚRSO spoločne za silnejší štát: úrady riešili financie, ľudí aj kyberbezpečnosť

Na pozvanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)Jozefa Holjenčíka sa v sídle úradu uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnými témami diskusie boli dlhodobá finančná poddimenzovanosť, nedostatok zamestnancov pri narastajúcich povinnostiach a rastúce nároky na kybernetickú bezpečnosť.
Zúčastnené inštitúcie
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia viacerých inštitúcií, okrem ÚRSO napríklad Najvyšší kontrolný úrad SR, Protimonopolný úrad SR, Štatistický úrad SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Národný bezpečnostný úrad a ďalšie úrady naprieč štátnou správou.
Diskusia potvrdila, že problémy s financovaním a personálnym zabezpečením sa netýkajú len ÚRSO, ale viacerých orgánov štátnej správy. Účastníci sa zhodli, že jednou z ciest, ako získať mladých odborníkov, je systematickejšia spolupráca s univerzitami. „Mimoriadne vypuklým problémom je aj kybernetická bezpečnosť, ktorá si vyžaduje významné investície,“ uviedol predseda ÚRSO.
Umelá inteligencia a ochrana údajov
Otvorená bola aj téma umelej inteligencie, riziká spracúvania osobných údajov pri jej využívaní, ako aj konkrétne dopady konsolidačných opatrení na štátnu správu. Zástupcovia Národného bezpečnostného úradu zároveň predstavili návrhy riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Účastníci stretnutia sa zhodli, že spoločný postup krajín V4 je účinnou cestou pri presadzovaní záujmov Slovenska v zahraničí. Výstupom stretnutia je aj zámer pripraviť spoločné témy a projekty, do ktorých bude možné zapojiť európske financovanie, najmä v oblastiach kyberbezpečnosti, umelej inteligencie a rozvoja ľudských zdrojov.