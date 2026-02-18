Vláda vyhlásila núdzový stav, Slovnaft dostane zásoby ropy formou pôžičky

Vláda SR vyhlásila stav ropnej núdze od 19. februára 2026 a uvoľní núdzové zásoby ropy pre rafinériu Slovnaft. Opatrenie má preklenúť výpadok dodávok cez ropovod Družba a udržať stabilné zásobovanie trhu palivami.
Uvoľnenie núdzových zásob
Kabinet odsúhlasil uvoľnenie núdzových zásob ropy formou pôžičky v maximálnom objeme 250-tisíc ton.
Zásoby poskytne Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorá prevádzkuje jedinú rafinériu na Slovensku. Pôžička je časovo obmedzená do 30. septembra 2026.
Nákup alternatívy
Rozhodnutie reaguje na dočasný výpadok zásobovania ropou cez ropovod Družba. SLOVNAFT avizoval, že situáciu rieši využitím vlastných zásob, obmedzením exportu a nákupmi alternatívnej ropy cez ropovod Adria.
Keďže preprava tankerov po mori a plné natlakovanie ropovodu môže trvať približne 20 až 30 dní, firma požiadala štát o preklenovacie uvoľnenie núdzovej ropy, aby zostala zachovaná kontinuita výroby a zásobovania trhu.
Ochrana ekonomiky
Podmienkou je finančná zábezpeka alebo banková záruka vo výške evidenčnej hodnoty požičaných zásob. Správa štátnych hmotných rezerv SR zároveň zdôrazňuje zmysel núdzových rezerv: „Núdzové zásoby sú určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov v Slovenskej republike.“
Po stabilizácii situácie sa núdzové zásoby doplnia v súlade so zákonom, aj keď môžu dočasne klesnúť pod minimálny limit.