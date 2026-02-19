Kyjev sa ohradil voči Maďarsku a Slovensku. Družbu poškodili Rusi, Budapešť to vedela ešte v ten istý deň

Zastavenie prepravy ropy ropovodom Družba spôsobil ruský útok na infraštruktúru pri meste Brody 27. januára, ktorý poškodil „kritické zariadenia“, vyhlásilo v stredu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na kritiku Maďarska a Slovenska pre prerušenie tranzitu.
Ako informuje spravodajský portál United24Media, Maďarsko bolo podľa hovorcu ministerstva Heorhija Tychého informované ešte v ten istý deň.
Spoľahlivý tranzitný partner
Tychyj označil postoj Budapešti za nelogický, keďže Maďarsko verejne nepripísalo útok Rusku, ale šíri vyhlásenia obviňujúce Ukrajinu. Dodal, že Rusko systematicky útočí na ukrajinský ropný a plynárenský sektor. Len v roku 2025 zaznamenalo ministerstvo 225 útokov na zariadenia ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz, pri ktorých Rusko použilo proti jej infraštruktúre 1 399 rakiet a dronov.
Saková pokračuje v rokovaniach o alternatívnej preprave ropy, stabilitu dodávok pre občanov aj priemysel považuje za prioritu
Ukrajina podľa neho zostáva spoľahlivou tranzitnou krajinou a plní zmluvné záväzky aj sankčnú politiku Európskej únie (EÚ). Pripomenul, že výnimky na dovoz ruskej ropy, ktoré EÚ poskytla Maďarsku a Slovensku, sú dočasné a mali im len dať viac času na zníženie závislosti od ruských energetických dodávok. Alternatívy vrátane chorvátskeho ropovodu Adria sú podľa Kyjeva dostupné.
Kyjev kupuje Európe čas
Minister zahraničných vecíAndrij Sybiha v tejto súvislosti ostro reagoval na slová šéfa maďarskej diplomaciePétera Szijjártóa, ktorý spochybnil, že Ukrajina bráni Európu.
I wonder what ethnic Hungarians who are defending Ukraine make of this shameless claim. Ukraine is winning time for Europe, making sure that Russian tanks don’t roll European streets, like they did in 1956 in Budapest. Apparently, Russian awards and energy profits cause amnesia. pic.twitter.com/g5q9x8U4v2
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 18, 2026
Sybiha v očividnej narážke na potlačenie Maďarského povstania sovietskymi vojskami na platforme X napísal, že Ukrajina „kupuje Európe čas, aby ruské tanky nejazdili po európskych uliciach ako v roku 1956 v Budapešti“. Dodal, že „ruské vyznamenania a energetické zisky zrejme spôsobujú amnéziu“.
Slovensko a Maďarsko medzičasom oznámili pozastavenie exportu nafty na Ukrajinu, kým nebude tranzit ropy obnovený.