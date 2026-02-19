Kyjev sa ohradil voči Maďarsku a Slovensku. Družbu poškodili Rusi, Budapešť to vedela ešte v ten istý deň

Rusko systematicky útočí na ukrajinský energetický sektor. Len v roku 2025 zaútočilo na ropné a plynárenské zariadenia 225-krát, pričom proti infraštruktúre použilo 1 399 rakiet a dronov.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ropovod Družba. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajina Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Ukrajina

Zastavenie prepravy ropy ropovodom Družba spôsobil ruský útok na infraštruktúru pri meste Brody 27. januára, ktorý poškodil „kritické zariadenia“, vyhlásilo v stredu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na kritiku Maďarska a Slovenska pre prerušenie tranzitu.

Ako informuje spravodajský portál United24Media, Maďarsko bolo podľa hovorcu ministerstva Heorhija Tychého informované ešte v ten istý deň.

Spoľahlivý tranzitný partner

Tychyj označil postoj Budapešti za nelogický, keďže Maďarsko verejne nepripísalo útok Rusku, ale šíri vyhlásenia obviňujúce Ukrajinu. Dodal, že Rusko systematicky útočí na ukrajinský ropný a plynárenský sektor. Len v roku 2025 zaznamenalo ministerstvo 225 útokov na zariadenia ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz, pri ktorých Rusko použilo proti jej infraštruktúre 1 399 rakiet a dronov.

Ukrajina podľa neho zostáva spoľahlivou tranzitnou krajinou a plní zmluvné záväzky aj sankčnú politiku Európskej únie (EÚ). Pripomenul, že výnimky na dovoz ruskej ropy, ktoré EÚ poskytla Maďarsku a Slovensku, sú dočasné a mali im len dať viac času na zníženie závislosti od ruských energetických dodávok. Alternatívy vrátane chorvátskeho ropovodu Adria sú podľa Kyjeva dostupné.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
23 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Kyjev kupuje Európe čas

Minister zahraničných vecíAndrij Sybiha v tejto súvislosti ostro reagoval na slová šéfa maďarskej diplomaciePétera Szijjártóa, ktorý spochybnil, že Ukrajina bráni Európu.

Sybiha v očividnej narážke na potlačenie Maďarského povstania sovietskymi vojskami na platforme X napísal, že Ukrajina „kupuje Európe čas, aby ruské tanky nejazdili po európskych uliciach ako v roku 1956 v Budapešti“.  Dodal, že „ruské vyznamenania a energetické zisky zrejme spôsobujú amnéziu“.

Slovensko a Maďarsko medzičasom oznámili pozastavenie exportu nafty na Ukrajinu, kým nebude tranzit ropy obnovený.

Viac k osobe: Andrij SybihaPéter Szijjártó
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Ropovod Družba Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk