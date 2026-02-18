Maďarsko zastavilo dodávky nafty na Ukrajinu. Spustíme ich, keď sa obnoví preprava ropy, povedal Szijjártó – VIDEO

Maďarsko zastavilo dodávky motorovej nafty smerujúce na Ukrajinu a ich obnovenie podmieňuje opätovným spustením prepravy ropy cez ropovod Družba smerom do Maďarska. Uviedol to na svojom facebookovom profile minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Odpoveď na prerušenie tranzitu ropy
Tento krok je priamou odpoveďou na prerušenie tranzitu ropy cez ropovod Družba, ku ktorému došlo 27. januára. Napriek následným ukrajinským sľubom a uisťovaniam zostáva potrubie smerom do Maďarska prázdne a ropa do Maďarska netečie.
Podľa oficiálneho vyhlásenia maďarskej strany nie je toto prerušenie výsledkom technickej poruchy, ale predstavuje vedomé politické rozhodnutie prijaté samotným ukrajinským prezidentom.
Vláda vyhlásila ropný núdzový stav, Fico hovorí o politickom tlaku z Ukrajiny - VIDEO
Cieľom tohto tlaku je podľa Budapešti prinútiť Maďarsko k splneniu konkrétnych požiadaviek Ukrajiny. Medzi ne patrí najmä podpora vojenského úsilia, súhlas s tým, aby peniaze maďarských občanov smerovali na Ukrajinu, podpora vstupu krajiny do Európskej únie a v neposlednom rade vzdanie sa lacných ruských energetických zdrojov.
Prioritou je energetická bezpečnosť
„Tým by sa Maďarsko vzdalo znižovania cien energií a vzdalo by sa toho, že dnes v Európe maďarskí občania a maďarské rodiny platia zďaleka najnižšie náklady na energie,“ dodal Szijjártó.
Szijjártó: Maďarsko a Slovensko žiadajú Chorvátsko o prepravu ruskej ropy cez Adriu
Prioritou ostáva energetická bezpečnosť. „Vláda Maďarska prijala všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti dodávok ropy pre krajinu. Ani dodávky pohonných látok, ani energetická bezpečnosť Maďarska neboli ohrozené napriek ukrajinskému politickému vydieraniu,“ dodal na záver maďarský minister zahraničných vecí.