Saková pokračuje v rokovaniach o alternatívnej preprave ropy, stabilitu dodávok pre občanov aj priemysel považuje za prioritu

Ficova vláda vyhlásila s účinnosťou od 19. februára 2026 stav ropnej núdze a uvoľnila časť núdzových zásob ropy pre spoločnosť Slovnaft. Ide o preventívne opatrenie v reakcii na pokračujúce prerušenie dodávok ropy cez ropovod Družba.
Vláda je pripravená konať rýchlo
Vláda schválila uvoľnenie 250-tisíc ton ropy z núdzových zásob, čo pokryje približne mesačnú spotrebu Slovnaftu. Ropa bude uvoľnená formou pôžičky na základe zmluvy medzi EOSA a Slovnaftom, s plánovaným vrátením do konca septembra 2026.
Vláda vyhlásila ropný núdzový stav, Fico hovorí o politickom tlaku z Ukrajiny - VIDEO
„Naďalej nemáme k dispozícii jednoznačné vysvetlenie, prečo dodávky ropy z Ukrajiny stále neobnovili tok na Slovensko. Z ukrajinskej strany sa termín ich obnovenia opakovane posúva, čo vytvára stav neistoty. V takejto situácii si nemôžeme dovoliť spoliehať sa na neoverené alebo nestabilné informácie od partnerov a preto pristupujeme k zodpovedným preventívnym krokom na ochranu energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Jasne tým deklarujeme, že vláda je pripravená konať rýchlo. Súčasne rokujeme s partnermi v Chorvátsku a v Českej republike o možnosti využitia ich kapacít a infraštruktúry. Našou hlavnou prioritou je zabezpečenie stability dodávok ropy a ropných produktov pre slovenských občanov aj priemysel,” uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.
Pokračovanie rokovaní
Opatrenie má preklenúť obdobie do zabezpečenia alternatívnych dodávok tankermi a následne cez ropovod Adria. Dodávky do terminálu Omišalj sa očakávajú začiatkom marca, prvá ropa na Slovensko by mala prísť v druhej polovici marca.
Maďarsko zastavilo dodávky nafty na Ukrajinu. Spustíme ich, keď sa obnoví preprava ropy, povedal Szijjártó – VIDEO
Ministerka hospodárstva Denisa Saková pokračuje v rokovaniach s českým ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom o možnostiach využitia kapacít na reverznú prepravu ropy cez českú infraštruktúru ako doplnkového riešenia. Zároveň rokuje aj s chorvátskym partnerom o využití chorvátskych kapacít.
Rezort zdôrazňuje, že prijaté kroky sú preventívne a ich cieľom je zabezpečiť plynulé dodávky ropy, stabilitu trhu a energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky.