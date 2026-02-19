Bulharsko vyhralo arbitráž proti ČEZ za takmer miliardu eur. ICSID zamietol všetky nároky

Bulharská republika uspela v medzinárodnom arbitrážnom konaní vedenom pred Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov (ICSID) vo Washingtone. Arbitrážny tribunál 29. januára 2026 v prípade ARB/16/24 zamietol všetky nároky spoločnosti ČEZ, a.s., podané ešte 26. júla 2016. Uviedlo to na svojej webovej stránke Ministerstvo financií Bulharskej republiky.
Zamietnutie nárokov
Celková hodnota uplatnených nárokov dosahovala 967 miliónov eur plus úrok vo výške 1,9 % s ročnou kapitalizáciou od dátumu rozhodnutia až do konečnej platby.
Bulharsko schválilo prevzatie rafinérie Lukoilu pod štátnu kontrolu
Arbitrážny tribunál rozhodol, že konanie Bulharskej republiky nepredstavovalo porušenie štandardov ochrany zahraničných investícií podľa Zmluvy o energetickej charte. Rozhodnutie znamená úplné zamietnutie všetkých nárokov českého investora.
ČEZ v konaní tvrdil, že ako zahraničný investor realizoval v Bulharsku tri samostatné investície: do distribučnej spoločnosti CEZ Distribution Bulgaria AD a dodávateľskej spoločnosti CEZ Electro Bulgaria AD, do tepelnej elektrárne TPP Varna a do biomasovej elektrárne Bara.
Distribúcia a dodávka elektriny
Najväčšia časť nárokov – 733 miliónov eur plus úrok – sa týkala investícií do distribučných a dodávateľských spoločností. ČEZ tvrdil, že bulharské orgány porušili jeho oprávnené očakávania vyplývajúce z privatizácie oboch spoločností, najmä v súvislosti s cenovým regulačným rámcom z roku 2004.
Bulharský parlament zrušil výnimku pre ruskú ropu a poplatok za tranzit ruského plynu
Spoločnosť zároveň namietala postup bulharských správnych súdov pri preskúmavaní cenových rozhodnutí regulačného úradu.
V prípade tepelnej elektrárne Varna si ČEZ uplatňoval nárok vo výške 220 miliónov eur plus úrok. Tvrdil, že Bulharsko nedodržalo záväzky týkajúce sa liberalizácie trhu a cenotvorby, ktoré mali byť deklarované počas privatizácie elektrárne na základe regulačných usmernení z roku 2005.
Súčasťou sporu boli aj opatrenia Ministerstva energetiky pri určovaní tzv. studených rezerv, ako aj rozhodnutia správnych súdov v cenových sporoch.
Žaloba na biomasu Bara
Tretia časť žaloby sa týkala elektrárne na biomasu Bara. ČEZ tvrdil, že zmeny v režime podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov viedli k úplnej strate investície. Nárokovaná suma predstavovala 14 miliónov eur plus úrok.
Bulharsko ukončí koncesie ruskej ropnej spoločnosti Lukoil, prevezme dôležitý prístav v Čiernom mori
Prípad proti ČEZ bol súčasťou širšej série arbitrážnych sporov iniciovaných energetickými spoločnosťami proti Bulharsku. Predchádzajúce žaloby podali spoločnosti EVN AG a Energo-Pro. Celková hodnota nárokov v týchto troch prípadoch dosiahla približne dve miliardy eur.
Bulharsko v tejto sérii zaznamenalo tretí po sebe idúci úspech. Verdikt môže mať širší význam aj pre ďalšie štáty EÚ, ktoré čelia alebo čelili sporom investorov v energetike podľa Zmluvy o energetickej charte, najmä v oblasti regulácie cien a zmien podpory obnoviteľných zdrojov.