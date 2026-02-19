Transpetrol investuje do bezpečnosti 121 miliónov, kľúčovým je vybudovanie stáčacieho terminálu v Budkovciach

Slovenský prepravca ropy, spoločnosť TRANSPETROL, pripravuje rozsiahlu transformáciu ropovodnej prepravnej sústavy. Investičný balík presahujúci 121 miliónov eur smeruje do projektov, ktoré majú zmeniť doterajšiu jednosmernú logistiku na obojsmerný systém.
Kľúčovými piliermi sú projekt spätného čerpania a vybudovanie stáčacieho terminálu v Budkovciach na východe krajiny. Vyplýva to z informácií, ktoré spoločnosť poskytla agentúre SITA.
Odstavenie dodávok cez ropovod Družba
Strategickým cieľom investícií je zabezpečiť energetickú stabilitu Slovenska aj v prípade úplného odstavenia dodávok cez ropovod Družba. Súčasná infraštruktúra je totiž historicky nastavená primárne na smer z východu na západ, čo v prípade krízy obmedzuje možnosti distribúcie ropy z alternatívnych zdrojov. Balík tvorí 21 miliónov eur na projekt Reverz a 100 miliónov eur na terminál Budkovce.
TRANSPETROL: Alternatívna ropa tvorila v roku 2025 približne 16 percent, Adria zostáva jedinou alternatívnou trasou
Projekt „Reverz“, ktorý má zabezpečiť stabilitu dodávok ropy pre celé Slovensko aj v prípade krízových scenárov, vstupuje do realizačnej fázy. Investícia v odhadovanej hodnote 21 miliónov eur umožní spätné čerpanie suroviny zo stanice Tupá smerom na východ do Budkoviec.
Tento krok je nevyhnutný pre energetickú bezpečnosť štátu. Spoločnosť TRANSPETROL upozorňuje, že bez tohto technického riešenia by Slovensko v prípade prerušenia dodávok z východu čelilo kritickému problému s distribúciou alternatívnej ropy k zásobníkom na východnom Slovensku.
Modernizácia čerpacej stanice
„Ukončenie prepravy ropy cez ropovod Družba, či už z dôvodu sprísnenia sankcií, technických problémov alebo vyostrenia vojnového konfliktu, môže mať zásadný vplyv jednak na energetickú bezpečnosť SR pri dodávke ropy a jednak dopad na súčasný koncept skladovania núdzových zásob ropy, keďže v prípade ukončenia prepravy cez ropovod Družba, ktorý aktuálne neumožňuje reverznú prepravu smerom západ – východ, je dôležité aj z hľadiska potreby zabezpečiť prístup k zásobníkom ropy na východe SR, v ktorých je skladovaných a udržiavaných cca 35 % núdzových zásob ropy,“ uvádza TRANSPETROL ako dôvody pre naliehavosť tejto investície.
Saková pokračuje v rokovaniach o alternatívnej preprave ropy, stabilitu dodávok pre občanov aj priemysel považuje za prioritu
Nový spätný chod potrubia umožní dopraviť k týmto strategickým zásobníkom ropu prichádzajúcu z južnej trasy (ropovod Adria). Na projekte spoločnosť spolupracuje s medzinárodnou inžinierskou a konzultačnou spoločnosťou ILF Beratende Ingenieure GmbH.
Práce zahŕňajú najmä modernizáciu čerpacej stanice v Rimavskej Sobote a rekonštrukciu potrubných systémov (typu DN700 a DN500). Okrem ochrany strategických rezerv štátu vytvorí nové riešenie aj priestor na komerčné využitie skladovacích kapacít.
Preprava ku konečnému zákazníkovi
Spoločnosť TRANSPETROL pripravuje aj projekt nového stáčacieho terminálu v lokalite Budkovce (PS1) v hodnote 100 miliónov eur. Zariadenie vytvorí kľúčovú alternatívu k existujúcej sieti a umožní dovoz suroviny po železnici aj z krajín, ktoré doteraz nebolo možné napojiť, ako sú Poľsko, Litva či štáty Balkánu.
Surovina sa po stočení prepraví potrubím priamo ku konečnému zákazníkovi, pričom terminál poslúži aj na potreby Maďarska či Ukrajiny. Strategický význam lokality podčiarkuje najmä napojenie na širokorozchodnú železničnú trať.
Chorvátsko odmietlo žiadosť Maďarska a Slovenska prepravovať ruskú ropu cez ropovod Adria
„Uvedený projekt by okrem iného zabezpečoval aj doplňovanie vyskladnených núdzových zásob ropy na PS1 Budkovce prepravou alternatívnych druhov ropy po železnici s využitím širokorozchodnej trate a jej následným prečerpaním do zásobníkov,“ skonštatovala spoločnosť k dôležitosti terminálu pre kontinuitu strategických rezerv štátu.
Postavenie na stredoeurópskom trhu
V pláne je tiež budúce rozšírenie areálu o veľkokapacitné skladovacie nádrže pre štátne aj komerčné účely. Technológia terminálu navyše umožní zmiešavanie rôznych druhov ropy (blending) presne podľa požiadaviek odberateľov, čo posilní postavenie spoločnosti na stredoeurópskom trhu.
Rok 2025 priniesol výraznú zmenu v dodávkach ropy. Družba oslabila až o 35 percent, Adria naopak rastie
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je jediným prepravcom ropy na území Slovenskej republiky potrubnými systémami – ropovodmi. Patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku, ktoré svojimi hospodárskymi aktivitami výrazne ovplyvňujú približovanie kvality života v našej krajine úrovni vyspelých európskych štátov. Vlastníkom 100 % akcií TRANSPETROL, a. s. je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva SR.