Ruský plyn od Gazpromu opäť prúdi na Slovensko. Je tam rozumná cena a je nám úplne jedno, ako ho doručia, tvrdí SPP

Na Slovensko znova prúdi ruský plyn od Gazpromu. Ruský dodávateľ sa snaží dodržať svoje zmluvné povinnosti voči Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) a našiel cestu ako dopraviť plyn na Slovensko po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu.

Ako uviedol na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz, v januári slovenský najväčší dodávateľ energií čerpal plyn zo zásobníkov. Od začiatku februára Gazprom dodáva už plyn na Slovensko, a to cez plynovod TurkStream a cez maďarskú infraštruktúru. „Tento objem sa od 1. apríla zdvojnásobí,“ podotkol Ferencz.

Zmluva do roku 2034

Štátny podnik SPP má s ruským Gazpromom zmluvu podpísanú zmluvu do roku 2034. Nateraz ju náš slovenský dodávateľ energií neplánuje vypovedať.

„Vieme ju vypovedať, ale neurobíme to,“ dodal Ferencz s tým, že s Gazpromom sú stále v kontakte. „Rozhovory sú pragmatické, je tam rozumná cena. Nám je úplne jedno, ako Gazprom plyn doručí na územie Slovenska,“ dodal Ferencz.

SPP sa môže s Gazpromom aj súdiť, ak sa poruší zmluva. Štátni plynári však v súčasnosti o žalobách voči ruskému dodávateľovi neuvažujú. „Arbitráž možno začať do desiatich rokoch od vzniku problému. Gazprom už porušil zmluvu v roku 2022. Moja otázka je tak, že prečo sa už nezačala arbitráž vtedy? Sú tam nejaké resty z roku 2022, ktoré s Gazpromom riešime. Od januára minulého roka s nimi komunikujeme,“ zdôraznil Ferencz.

Rokovali aj s Ukrajincami

Šéf SPP potvrdil, že intenzívne rokovania viedli o tranzite plynu aj s Ukrajincami.

„SPP dalo v júni minulého roka Ukrajincom aj Rusom na stôl ideu, že chlapci ak nechcete prepravovať ruský plyn, SPP kúpi plyn v Sudži na ukrajinsko-ruskej hranici. Kúpime plyn a ten plyn bude slovenský. 14. novembra mi volal vicepremiér ukrajinskej vlády a povedal mi, že pán premiér Šmyhal súhlasí. Založte si dcéru, požiadajte o licencie, bude to slovenský tovar. Rusi s tým nemali problém, len sa mali dotiahnuť nejaké detaily. Ukrajina nám dala zelenú. To, že prezident povedal čo povedal, a ako rozhodol rešpektujem, ale to bola tá brzda,“ uviedol Ferencz.

Šéf SPP je presvedčený, že raz vojna na Ukrajine skončí, a aj tranzit plynu cez nášho východného suseda smerom na Slovensko a ďalej na západ sa obnoví. Dovtedy však sľubuje zo strany SPP energetickú bezpečnosť pre všetkých svojich klientov.

Štátny podnik podľa neho aktuálne rokuje so 4 inými dodávateľmi plynu, vďaka ktorým by sa mala diverzifikovať dodávka plynu na dlhšie obdobie.

„Máme 4 silných hráčov, s ktorými chceme úplne diverzifikovať dodávky plynu. Chceme s nimi podpísať minimálne strednodobý kontrakt, nie krátkodobý. Snažíme sa zabezpečiť dodávky plynu pre Slovensko tak, aby sme už v lete a na jeseň priebežne napĺňali zásobníky. Tam vidíme riziko, keďže odborníci predpokladajú fyzický nedostatok plynu na jeseň. Či to bude, nebude, neviem, ale SPP bude nachystané aj keď to bude niečo stáť,“ konštatoval Ferencz pričom pripomenul, že zastavením tranzitu plynu môže prísť štátny podnik až o 90 miliónov eur, ak nie viac.