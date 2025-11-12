Obnoviteľné zdroje rastú rýchlejšie než fosílne palivá, lídrom je solárna fotovoltika

Globálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie rastie rýchlejším tempom než využívanie fosílnych palív, a to napriek zmenám v energetickej politike Spojených štátov. V stredu to uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Dopyt po rope by podľa agentúry mohol dosiahnuť vrchol „okolo roku 2030“.
Solárna fotovoltika
Vo svojej každoročnej správe World Energy Outlook predstavila agentúra tri rôzne scenáre budúceho vývoja energetiky.
V jednom z nich sa konštatuje, že v dôsledku politických zmien budú mať USA v roku 2035 o 30 percent menej kapacít obnoviteľných zdrojov než sa predpokladalo v minuloročnom výhľade. Na globálnej úrovni však obnoviteľné zdroje pokračujú v rýchlej expanzii.
„Tempo sa líši, ale obnoviteľné zdroje rastú rýchlejšie než ktorýkoľvek iný významný energetický zdroj vo všetkých scenároch, pričom lídrom je solárna fotovoltika,“ uvádza sa v správe.
Podľa najpravdepodobnejšieho z použitých scenárov, tzv. scenára deklarovaných politík, by mal dopyt po rope dosiahnuť vrchol „okolo roku 2030“ a do roku 2035 by mal klesnúť na 100 miliónov barelov denne. Pokles by mal v ďalších rokoch pokračovať.
Globálne otepľovanie
Správa ďalej uvádza, že dopyt po elektrine rastie v dôsledku rozvoja dátových centier a umelej inteligencie v rozvinutých ekonomikách a Číne, ako aj rastúceho využívania klimatizácie v rozvojových krajinách. Čina je zároveň podľa všetkých scenárov najväčším trhom pre obnoviteľné zdroje, pričom v najbližšom desaťročí by sa mal jej podiel na globálnych obnoviteľných kapacitách pohybovať na úrovni 45 až 60 percent.
IEA však upozorňuje, že vo všetkých scenároch globálne otepľovanie prekročí hranicu 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu. Zníženie tempa otepľovania pod túto hranicu bolo najambicióznejším cieľom Parížskej klimatickej dohody z roku 2015.
„Za národnými a medzinárodnými snahami o znižovanie emisií stojí menšia dynamika než v minulosti, no klimatické riziká rastú,“ konštatuje správa.