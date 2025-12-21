Motoristi pocítili výraznejšie zlacnenie, ceny benzínu a nafty sú najnižšie za niekoľko mesiacov

Slovenskí motoristi sa na konci roka dočkali priaznivejšieho vývoja cien na čerpacích staniciach. Pohonné látky pokračujú v postupnom zlacňovaní už od konca novembra a pokles cien sa v prvých decembrových týždňoch ešte zrýchlil. Najpredávanejšie palivá zlacneli v priemere o približne dva centy za liter, čím sa dostali na najnižšie úrovne za niekoľko mesiacov a zároveň aj pod cenovú hladinu z rovnakého obdobia minulého roka.
Ceny palív klesali tretí týždeň po sebe
Spotrebiteľské ceny palív teda podľa dát Štatistického úradu klesali aj počas 50. týždňa, teda od 8. do 14. decembra, už tretí týždeň po sebe. Základný benzín a nafta sa predávali najlacnejšie za posledných sedem týžňov, prémiová nafta dosiahla najnižšiu cenu za uplynulé štyri mesiace. Prémiové benzíny dokonca za posledných osem mesiacov.
Zatvorenie rafinérie ohrozuje ekonomiku Srbska na niekoľko rokov, varujú experti
Bežný benzín s oktánovým číslom 95 sa v priemere predával za 1,482 eura za liter, čo znamenalo medzitýždňový pokles o 1,7 centa. Prémiové benzíny klesli na 1,682 eura za liter, teda o 1,8 centa menej než týždeň predtým. Cena bežnej nafty sa znížila o 2,2 centa na 1,432 eura za liter a prémiová nafta zlacnela o 1,9 centa na 1,625 eura za liter. Medzitýždňové zlacnenie bolo nadpriemerné, keďže dlhodobý priemer kolísania cien sa pohybuje okolo jeden a pol centa za liter.
Aktuálne ceny sa už dostali pod úroveň minulého roka. Benzín 95 je lacnejší približne o 1,5 %, prémiové benzíny o 1,1 %, nafta o 1,9 % a prémiová nafta o 1,6 %. To potvrdzuje, že trh s pohonnými látkami sa po výraznejších výkyvoch z predchádzajúcich mesiacov stabilizuje v prospech spotrebiteľov.
Plyny menili ceny len minimálne
Na rozdiel od klasických palív sa ceny plynov v prvej polovici decembra menili len minimálne. Najvýraznejší pohyb zaznamenal skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý medzitýždenne zlacnel o 0,6 centa na 1,592 eura za kilogram.
Ako sa budú vyvíjať ceny benzínov a nafty? Analytici majú dobré správy
Cena stlačeného zemného plynu CNG klesla len symbolicky o desatinu centa na 1,747 eura za kilogram, zatiaľ čo LPG mierne zdraželo o rovnakú hodnotu na 0,677 eura za liter. Alternatívny plyn bioLNG si udržal stabilnú cenu 1,783 eura za kilogram a vodík sa dlhodobo predáva za nezmenených 21,60 eura za kilogram.
Bez zmien zostali aj ceny elektriny
Bez zmien ostali aj ceny elektrickej energie na nabíjanie elektromobilov. Stredne rýchle nabíjanie sa pohybuje na úrovni 0,41 eura za kilowatthodinu, rýchle nabíjanie stojí 0,55 eura za kilowatthodinu a ultra rýchle nabíjanie 0,69 eura za kilowatthodinu.
Pri medziročnom porovnaní sa však situácia pri plynoch líši. CNG je oproti minulému roku drahší o 12,6 %, zatiaľ čo LPG je lacnejšie o viac než 10 %, LNG o 5,6 % a bioLNG dokonca o viac než štvrtinu.