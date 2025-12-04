Zatvorenie rafinérie ohrozuje ekonomiku Srbska na niekoľko rokov, varujú experti

Zatvorenie jedinej rafinérie ropy v Srbsku, ktorú vlastní spoločnosť Petroleum Industry of Serbia (NIS), môže mať dlhodobé negatívne dopady na ekonomiku tejto krajiny, varujú odborníci. Rafinéria nemohla od 9. októbra prijímať surovú ropu z dôvodu amerických sankcií voči ruským vlastníkom, čo v utorok viedlo k úplnému zastaveniu jej prevádzky.
Podľa ekonóma Dejana Šoškiča bude zníženie aktivity rafinérie mať výrazný vplyv na celkovú ekonomickú aktivitu a môže spomaliť hospodársky rast na niekoľko rokov. Rafinéria zabezpečovala 80 % palivových potrieb Srbska, čo znamená, že krajina bude musieť výrazne zvýšiť dovoz palív, čo je nákladné a dlhodobo neudržateľné.
Srbsko zatvára svoju jedinú ropnú rafinériu pre sankcie USA
Prezident Aleksandar Vučić uviedol, že spoločnosť bude môcť do konca týždňa využívať platobné systémy krajiny na vyplácanie miezd a vyrovnávanie záväzkov, no v prípade ďalších sankcií zo strany USA by to mohlo viesť k „úplnému zničeniu finančného systému Srbska“. NIS prispel minulý rok do štátneho rozpočtu sumou viac ako dve miliardy eur, čo predstavuje takmer 12 % rozpočtu.
Rafinéria a jej sieť čerpacích staníc, spolu s ďalšími ruskými prevádzkovateľmi ako Lukoil, čelia vážnym problémom, ktoré môžu viesť k zatváraniu staníc a prepúšťaniu. Vučić stanovil januárový termín na predaj spoločnosti, pričom záujem prejavili investori z Maďarska a Spojených arabských emirátov. V prípade neúspechu plánuje štát odkúpiť spoločnosť za 1,4 miliardy eur. Súčasne prebiehajú rokovania o novom kontrakte na dodávky ruského plynu, ktorý tvorí 90 % spotreby Srbska.