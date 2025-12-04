Zatvorenie rafinérie ohrozuje ekonomiku Srbska na niekoľko rokov, varujú experti

Zastavenie prevádzky jedinej rafinérie v krajine môže viesť k strate tisícok pracovných miest a zvýšeniu závislosti na dovoze palív.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
NIS headquarters with Gazprom gas station, energy industry tied to Russia and sanctions context
Sídlo spoločnosti NIS s čerpacou stanicou Gazprom v srbskom Belehrade. Foto: www.gettyimages.com
Srbsko Aktuality Nezaradené z lokality Srbsko

Zatvorenie jedinej rafinérie ropy v Srbsku, ktorú vlastní spoločnosť Petroleum Industry of Serbia (NIS), môže mať dlhodobé negatívne dopady na ekonomiku tejto krajiny, varujú odborníci. Rafinéria nemohla od 9. októbra prijímať surovú ropu z dôvodu amerických sankcií voči ruským vlastníkom, čo v utorok viedlo k úplnému zastaveniu jej prevádzky.

Podľa ekonóma Dejana Šoškiča bude zníženie aktivity rafinérie mať výrazný vplyv na celkovú ekonomickú aktivitu a môže spomaliť hospodársky rast na niekoľko rokov. Rafinéria zabezpečovala 80 % palivových potrieb Srbska, čo znamená, že krajina bude musieť výrazne zvýšiť dovoz palív, čo je nákladné a dlhodobo neudržateľné.

Prezident Aleksandar Vučić uviedol, že spoločnosť bude môcť do konca týždňa využívať platobné systémy krajiny na vyplácanie miezd a vyrovnávanie záväzkov, no v prípade ďalších sankcií zo strany USA by to mohlo viesť k „úplnému zničeniu finančného systému Srbska“. NIS prispel minulý rok do štátneho rozpočtu sumou viac ako dve miliardy eur, čo predstavuje takmer 12 % rozpočtu.

Rafinéria a jej sieť čerpacích staníc, spolu s ďalšími ruskými prevádzkovateľmi ako Lukoil, čelia vážnym problémom, ktoré môžu viesť k zatváraniu staníc a prepúšťaniu. Vučić stanovil januárový termín na predaj spoločnosti, pričom záujem prejavili investori z Maďarska a Spojených arabských emirátov. V prípade neúspechu plánuje štát odkúpiť spoločnosť za 1,4 miliardy eur. Súčasne prebiehajú rokovania o novom kontrakte na dodávky ruského plynu, ktorý tvorí 90 % spotreby Srbska.

Viac k osobe: Aleksandar Vučič
Okruhy tém: Dodávky ropy sankcie voči Rusku srbská rafinéria
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk