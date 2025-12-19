Mestá a obce spustili petíciu proti veterným parkom, výstavbu odmietajú v desiatkach katastrálnych území

Spoločnú petíciu proti plánovanej výstavbe veterných elektrární na západe a na východe Slovenska rozbehli predstavitelia dotknutých miest a obcí. Petíciou žiadajú okamžite zastaviť prípravu a výstavbu veterných elektrární v zónach západ a východ. V petičnom výbore je aj primátor Hlohovca Ivan Baranovič a primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
Petícia je k dispozícii v elektronickej podobe, ale je možné ju podpísať aj v listinnej podobe napríklad v klientskom centre Mestského úradu v Hlohovci a na viacerých obecných úradoch. V Hlohovci je možné petíciu podpísať aj na vianočných trhoch.
Uviedli šesť dôvodov
Na zorganizovaní spoločnej petície sa primátori a starostovia dohodli na spoločnom stretnutí začiatkom novembra v Hlohovci. Vtedy jednoznačné odmietli zámer akceleračných zón pre rozvoj veternej energie na Slovensku. Súčasťou zón s označením západ a východ majú byť desiatky veterných elektrární v okolí Hlohovca a na východe Slovenska. Petičný výbor v texte petície uviedol šesť dôvodov, pre ktoré ich výstavbu odmieta.
Medzi dôvodmi je napríklad „masívna záťaž na krajinu“ pretože navrhované turbíny majú mať výšku až 266 metrov, finančné riziká spojené s odstraňovaním turbín po skončení ich životnosti, neprijateľná blízkosť k obydliam, ohrozenie fauny a biodiverzity, zmena mikroklímy či degradácia pôdy.
Ministerstvo životného prostredia spustilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre tieto dve akceleračné zóny veterných parkov, vybrala ich Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Spoločnosť však podčiarkuje, že vykonáva výlučne prípravnú fázu projektu, nie jeho výstavbu.
Žiadne súhlasné stanovisko z procesov EIA
„Cieľom tejto fázy je iba identifikovať a odborne posúdiť územia vhodné pre budúci rozvoj veterných parkov, pričom projekt predstavuje súčasť reformných míľnikov Plánu obnovy, ktoré sú podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie vo výške približne 570 miliónov eur,“ uviedla vo svojom stanovisku spoločnosť JESS.
Envirorezort už skôr informoval, že za pôsobenia ministra Tomáša Tarabu do piatkového dňa nevydal žiadne súhlasné stanovisko z procesov EIA, ktoré by umožnilo výstavbu akéhokoľvek veterného parku na Slovensku. Navyše, šéf envirorezortu presadil novú legislatívu, vďaka ktorej získa štát silnejšiu kontrolu nad výstavbou veterných parkov.
V rámci akceleračnej zóny západ je podľa textu petície uvažované s veternými elektrárňami v katastrálnych územiach obcí Alekšince, Bojničky, Dolné Trhovište, Dvorníky, Hlohovec, Jarok, Kľačany, Lehota, Lukáčovce, Lužianky, Báb, Nové Sady, Pastuchov, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sasinkovo, Šalgočka, Veľké Zálužie, Zbehy, Zemianske Sady, dotknutou má byť aj obec Merašice. V zóne východ v katastrálnych územiach Lesné, Michalovce, Nacina Ves, Oreské, Pozdišovce, Pusté Čemerné, Rakovec nad Ondavou, Staré, Strážske, Suché, Trnava pri Laborci, Voľa a Zbudza.