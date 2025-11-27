Ficova žaloba na EÚ je podľa SaS krytie biznisu s tranzitom plynu, zaplatia to domácnosti aj firmy – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) obviňuje premiéra Roberta Fica, že jeho zámer žalovať Európsku úniu pre zákaz ruského plynu je len politickým divadlom. Podľa tímlídra SaS pre hospodárstvo Karola Galeka skutočným cieľom nie je energetická bezpečnosť Slovenska, ale záchrana miliónových ziskov z tranzitu ruského plynu, ktorých dramatický pokles má byť nahradený vyššími poplatkami pre podniky aj domácnosti.
Fico vyvoláva dojem ohrozenia energetiky
Galek tvrdí, že Fico zneužíva tému zákazu ruského plynu na vyvolávanie dojmu ohrozenia energetiky, hoci zákaz má začať platiť až v roku 2028. „Máme ešte dva roky na prípravu a nie je pravda, že by sme sa nevedeli odstrihnúť od ruskej suroviny. V roku 2022 sme dokázali za štyri mesiace výrazne navýšiť dodávky plynu z neruských zdrojov a tento plyn využívame dodnes,“ uviedol Galek.
Dodal, že Slovensko ruský plyn nepotrebuje ani cenovo, keďže slovenské firmy mali v druhom polroku 2024 druhú najvyššiu cenu plynu v EÚ, ani z hľadiska bezpečnosti, keďže dodávky prichádzajú len cez jedinú trasu, a to TurkStream.
Podľa Galeka preto nejde o lacný plyn, ale o zachovanie príjmov z tranzitu, ktorý v posledných rokoch dramaticky klesol zo 80 miliárd kubíkov na približne 5 miliárd ročne. Zároveň pripomína slová českého designovaného premiéra Andreja Babiša z relácie CNN Prima News, podľa ktorého „Fico má spoločnú firmu s významným českým podnikateľom“. Galek tvrdí, že práve tento výrok naznačuje možné prepojenie na podnikateľa Daniela Křetinského a skupinu EPH.
Ide o rozhodnutie vlády
Kľúčovým problémom je podľa SaS situácia okolo Eustreamu, ktorý v dôsledku neplatenia ruského Gazpromu navrhol takmer trojnásobné zvýšenie taríf za tranzit plynu. Poplatky pritom už minulý rok vzrástli viac ako dvojnásobne, čo prinieslo výnosy vyše 426 miliónov eur.
„Lenže tieto peniaze už nezaplatí Gazprom, ale slovenské firmy a domácnosti,“ upozorňuje Galek. Dodáva, že podniky už reagovali varovným listom pre šéfa regulačného úradu ÚRSOJozefa Holjenčíka, v ktorom upozorňujú na stratu konkurencieschopnosti. Holjenčík podľa Galeka situáciu zľahčuje tvrdením, že ide o „rozhodnutie vlády“, čo SaS považuje za neprijateľné správanie nezávislého regulátora.
SaS preto žiada, aby ÚRSO neustúpilo politickým tlakom a hájilo verejný záujem. „Regulátor má chrániť verejný záujem, nie záujmy majiteľov či spolumajiteľov Eustreamu, vrátane Roberta Fica, ak platí to, čo naznačil Andrej Babiš,“ uzatvára Galek.