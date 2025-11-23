ÚRSO chystá nové ceny elektriny, Galek varuje pred extrémnymi dopadmi pre domácnosti a pýta sa, kde je sľub Sakovej

Aktuálne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schvaľuje ceny energií na budúci rok pre domácnosti. Tie by mali byť známe začiatkom decembra. Od nových cien energií pre domácnosti a zraniteľných odberateľov (malé podniky) sa bude vyvíjať aj adresná energopomoc od vlády pre 90 % domácnosti.
Regulačný úrad prekvapil odbornú verejnosť predložením novej vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike. Niektorí kritici tvrdia, že vďaka nej by mala chráneným odberateľom, teda aj domácnostiam, zdražieť výrazne silová elektrina, ktorá tvorí zhruba polovicu koncovej ceny elektriny.
Regulátor zatiaľ mlčí
Regulátor nateraz nič nechce komentovať. „ÚRSO o cenách elektriny ešte stále iba rozhoduje v cenových konaniach, o ich výsledku budeme verejnosť komplexne informovať až po ich finálnom ukončení,“ povedal pre SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Regulačný úrad viac prezradil v samotnom návrhu spomínanej vyhlášky. Vraj chce novou vyhláškou chrániť domácnosti.
„Cieľom návrhu vyhlášky je úprava referenčnej ceny elektriny, ktorá má byť použitá na rok 2026 a nasledujúce roky, pri výpočtoch maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti. Návrh vyhlášky reaguje na prijatie zákona o adresnej energopomoci. Potreba vypracovania návrhu vyhlášky taktiež vyplynula z nepriaznivého vývoja na trhu s elektrinou, volatility cien elektriny obchodovanej na veľkoobchodnom trhu s elektrinou ako aj potreby ochrany odberateľov elektriny v domácnosti pri zabezpečení dodávky elektriny za priaznivejšie ceny,“ zdôvodnil vypracovanie novely vyhlášky regulátor.
Galek: Následky môžu byť extrémne
Tímlíder SaS pre hospodárstvo Karol Galek varuje, že dôsledky môžu byť pre domácnosti extrémne. „Ak by niekto písal manuál, ako zničiť ekonomiku cenami energií, stačí sledovať, čo robí – alebo skôr nerobí – ministerka Saková. Lacná elektrina, ktorú SaS dohodla so Slovenskými elektrárňami, môže byť od budúceho roka minulosťou,“ zdôraznil Galek.
Podľa Karola Galeka hrozí skokový nárast cien elektriny. „Cena silovej elektriny má podľa najnovšieho návrhu vyhlášky ÚRSO narásť z 61 na 104 eur za megawatthodinu. Koncová faktúra za elektrinu vrátane poplatkov by tak vzrástla o 35 %. Pre rodinu v byte je to plus 130 eur ročne, pre dom s tepelným čerpadlom až 430 eur,“ upozornil Galek.
Saková potvrdila dotované ceny elektriny
Poslanec za SaS sa pýta, čo je s dohodou so Slovenskými elektrárňami. „Neviditeľná ministerka Saková tvrdila, že v nej bude pokračovať aj na budúci rok! Prečo teda teraz táto vyhláška Ficovho nominanta na ÚRSO, ktorý už raz za podobný prešľap musel z úradu v roku 2017 s hanbou odísť a Fico trhať jeho faktúry?,“ pýta sa Galek.
Posledný októbrový deň ministerka Denisa Saková potvrdila, že domácnosti budú mať dotované ceny elektriny aj vďaka Slovenským elektrárňam. Tie na základe memoranda s vládou SR dodajú domácnostiam v budúcom roku 5,5 terawatthodín silovej elektriny, pričom jedna megawatthodina elektriny bude za 73 eur. Je to o zhruba o 10 eur viac ako tento rok. Len pre úplnosť, jedna megawatthodina elektriny sa v súčasnosti na trhoch pohybuje nad 100 eurami.
Na vysvetlenie novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike si budeme musieť ešte počkať. Čaká nás taktiež definitívne rozhodnutie ÚRSO o budúcoročných cenách energií pre domácnosti a ďalších zraniteľných odberateľov. Onedlho by sme sa mali aj dozvedieť o konkrétnostiach budúcoročnej adresnej energopomoci.