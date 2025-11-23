Plán na ukončenie vojny na Ukrajine pomáha aj cenám ropy

Ropa zaznamenala v uplynulom týždni vyše trojpercentné straty, čo ju doviedlo na jednomesačné minimá. Americký benchmark WTI spadol tesne pod 58 dolárov a severomorský Brent sa ponoril pod 62 dolárovú métu.
Obavy z narušenia dodávok z Ruska
Ako uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny ropy boli v priebehu ostatných dní pod tlakom, keď sa prejavoval faktor previsu ponuky v nasledujúcich kvartáloch, a keď rast ťažby predbieha predpokladaný rast dopytu.
„Systémový pokles komodity bol však brzdený obavami z možného narušenia jej dodávok z Ruska na globálne trhy pre ukrajinské dronové útoky na miestnu energetickú infraštruktúru. Určitú rolu zohral aj faktor nervozity, keď vstúpili do platnosti ostatné americké sankcie voči ruským energetickým firmám Rosnefť a Lukoil, hoci všeobecné presvedčenie trhu je, že tieto sankcie sa podarí obísť tak ako v minulosti,“ dodal Pánis.
Až v závere týždňa prišiel ráznejší krok nadol po rozšírení sa správ, že Spojené štáty pripravili 28-bodový plán mierový plán na ukončenie konfliktu na Ukrajine, ktorý obsahoval aj postupné zrušenie protiruských sankcií a reintegráciu Ruska do globálneho obchodu so Západom. Podľa geopolitických expertov je síce otázne, či tento plán Kyjev príjme, no obchodníci reagovali minimálne na rast pravdepodobnosti konca bojov na Ukrajine. „Mínusom pre komoditu bola aj zvýšená averzia voči riziku na finančných trhoch,“ podotkol Pánis.
Rastúca ponuka a slabší dopyt
Ako dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny ropy vstupujú do záverečnej fázy roka pod tlakom rastúcej ponuky a slabšieho dopytu. Na rozdiel od stavu pred niekoľkými mesiacmi, keď bolo zrejmé „rovnovážne pásmo“, teraz možno hovoriť skôr o tendencii k zhoršeniu ponukovo-dopytovej bilancie.
Podľa International Energy Agency (IEA) sa globálna ponuka ropy v roku 2025 zvýši približne o 3,1 milióna barelov denne (bpd), v roku 2026 o ďalších zhruba 2,5 mil. bpd. To podľa Boháčka znamená, že prebytok trhu v roku 2026 by mohol dosiahnuť 4,09 mil. bpd.
Výhľad podľa Energy Information Administration (EIA) hovorí o priemernej cene typu Brent crude oil na úrovni okolo 55 amerických dolárov za barel v roku 2026, teda pod úrovňou bežných nákladov na vývoj nových ložísk či hlbokomorskú ťažbu.
„Pokiaľ sa neobjaví výrazný geopolitický šok alebo neprekvapí výrazný rast dopytu, náš výhľad pre ceny ropy je klesajúci,“ uzavrel Boháček.