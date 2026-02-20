Fico zvažuje zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, má ísť o opatrenie v spore s tranzitom ropy – VIDEO

V januári tohto roku sme dodali dvakrát viacej elektriny, ako za celý predchádzajúci rok. To znamená, že Ukrajinci to potrebujú, dodal premiér Slovenskej republiky.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
Premiér Slovenskej republiky Robert Fico diskutoval so študentmi o zahraničnej politike. Reprofoto: www.facebook.com
Slovensko Elektrina Politika z lokality Slovensko

Premiér Robert Fico v diskusii so študentmi Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom naznačil, že Slovensko môže prestať poskytovať Ukrajine núdzové dodávky elektriny, ktoré podľa jeho slov slúžia na „naštartovanie“ systému pri výpadkoch. Krok označil za možné recipročné opatrenie v spore okolo tranzitu ropy.

Ide o krátkodobú pomoc

Fico v diskusii vysvetľoval, že ide o krátkodobú technickú pomoc pri výpadku ukrajinskej sústavy. „Slovensko dodáva na Ukrajinu elektrickú energiu v prípade, že im vypadne systém. To nie je stála dodávka. Jednoducho im vypadne systém a my ho vieme naštartovať takzvanými dodávkami, ktoré sú okamžité,“ uviedol.

Premiér zároveň tvrdil, že potreba takejto podpory v poslednom období rástla: „V januári tohto roku sme dodali dvakrát viacej elektriny, ako za celý predchádzajúci rok. To znamená, že to potrebujú,“ dodal.

Podľa Fica vláda rieši, či má Slovensko pri tejto pomoci voľnú ruku, alebo ide o záväzok. „Včera sme o tom rokovali, mali sme predstaviteľov SEPS a pýtal som sa, je to v našich rukách alebo máme medzinárodné záväzky?“ povedal.

Je to možný krok

Premiér následne priamo pomenoval možný krok: „Recipročné opatrenie môže byť, že zastavíme toky elektrickej energie, ktoré potrebujú na štartovanie svojho vlastného systému…“ a dodal, že Slovensko podľa neho „s vysokou pravdepodobnosťou“ k tomuto rozhodnutiu pristúpi. „V prípade elektriny s vysokou pravdepodobnosťou pristúpime k tomuto rozhodnutiu a prestaneme dodávať elektrickú energiu na Ukrajinu,“ uviedol.

Premiér zároveň upozornil, že Slovensko dodáva na Ukrajinu aj plyn reverzným tokom, no v tomto prípade podľa neho nie je priestor na podobné opatrenia ako pri elektrine. „Podľa európskej legislatívy ste povinní to doručiť tomu, kto si to kúpil. Čiže my asi nevieme zastaviť celkom reverzný tok plynu,“ povedal.

