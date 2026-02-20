Gulyás kritizuje Ukrajinu za neobnovenie Družby, Maďarsko avizuje uvoľnenie strategických zásob

Podľa jeho slov od 6. februára nebola technická prekážka na obnovenie prevádzky, ukrajinská strana však podľa neho opakovane žiadala ešte 1–2 dni, pričom k obnove nedošlo.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
Hungary Bomb Threats
Maďarský minister Gergely Gulyás. Foto: SITA/AP
Maďarsko považuje neobnovenie prevádzky ropovodu Družba zo strany Ukrajiny za úmyselný krok poškodzujúci Budapešť aj Slovensko. Minister Gergely Gulyás tvrdí, že prekážky na obnovenie od 6. februára podľa neho neexistujú, vláda preto avizuje podnety na medzinárodných fórach.

Ukrajina prepravu neobnovila

Dodávkovú bezpečnosť chce krajina preklenúť strategickými zásobami a dodávkami cez Chorvátsko. Vyplýva to z informácie zverejnenej na webe maďarskej vlády.

Minister vedúci Úrad predsedu vlády Gergely Gulyás na štvrtkovom brífingu „Kormányinfó“ vyhlásil, že je „neprijateľné a neúnosné“, aby Ukrajina znovu neobnovila prepravu ropovodu Družba. Podľa jeho slov od 6. februára nebola technická prekážka na obnovenie prevádzky, ukrajinská strana však podľa neho opakovane žiadala ešte 1–2 dni, pričom k obnove nedošlo.

Maďarsko hovorí o úmyselnom rozhodnutí

Gulyás zároveň tvrdí, že „ukrajinské politické vedenie“ prijalo vedomé a úmyselné rozhodnutie spôsobiť škodu Maďarsku a Slovensku. V tejto súvislosti uviedol, že Maďarsko sa pre vývoj obráti na medzinárodné inštitúcie.

Podľa ministra je zásobovanie Maďarska zabezpečené. Vláda avizuje uvoľnenie strategických ropných zásob, ktoré majú vystačiť na viac než tri mesiace. Podľa správy portálu Híradó.hu, ktorý patrí verejnoprávnej mediálnej skupine MTVA, má ísť o 250-tisíc ton ropy.

