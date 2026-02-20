Gulyás kritizuje Ukrajinu za neobnovenie Družby, Maďarsko avizuje uvoľnenie strategických zásob

Maďarsko považuje neobnovenie prevádzky ropovodu Družba zo strany Ukrajiny za úmyselný krok poškodzujúci Budapešť aj Slovensko. Minister Gergely Gulyás tvrdí, že prekážky na obnovenie od 6. februára podľa neho neexistujú, vláda preto avizuje podnety na medzinárodných fórach.
Ukrajina prepravu neobnovila
Dodávkovú bezpečnosť chce krajina preklenúť strategickými zásobami a dodávkami cez Chorvátsko. Vyplýva to z informácie zverejnenej na webe maďarskej vlády.
Brusel ako „komisia pre Ukrajinu“? Budapešť ostro odsudzuje nečinnosť v ropnom spore
Minister vedúci Úrad predsedu vlády Gergely Gulyás na štvrtkovom brífingu „Kormányinfó“ vyhlásil, že je „neprijateľné a neúnosné“, aby Ukrajina znovu neobnovila prepravu ropovodu Družba. Podľa jeho slov od 6. februára nebola technická prekážka na obnovenie prevádzky, ukrajinská strana však podľa neho opakovane žiadala ešte 1–2 dni, pričom k obnove nedošlo.
Maďarsko hovorí o úmyselnom rozhodnutí
Gulyás zároveň tvrdí, že „ukrajinské politické vedenie“ prijalo vedomé a úmyselné rozhodnutie spôsobiť škodu Maďarsku a Slovensku. V tejto súvislosti uviedol, že Maďarsko sa pre vývoj obráti na medzinárodné inštitúcie.
Chorvátsko si stanovilo jasné podmienky pomoci, odmieta dodať Maďarsku a Slovensku ruskú ropu
Podľa ministra je zásobovanie Maďarska zabezpečené. Vláda avizuje uvoľnenie strategických ropných zásob, ktoré majú vystačiť na viac než tri mesiace. Podľa správy portálu Híradó.hu, ktorý patrí verejnoprávnej mediálnej skupine MTVA, má ísť o 250-tisíc ton ropy.