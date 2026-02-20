Slovenskí exportéri bijú na poplach. Poškodenie ropovodu Družba ohrozuje priemysel aj konkurencieschopnosť

Rada slovenských exportérov vyjadruje vážne obavy nad vývojom dodávok ropy na Slovensko po poškodení ropovodu Družba, čo predstavuje významné riziko pre slovenský priemysel a exportne orientované podniky.
Aj keď vláda SR nedávno rozhodla o uvoľnení ropy zo štátnych hmotných rezerv, podniky stále nemajú k dispozícii jasné a záväzné informácie o zabezpečení stabilných dodávok ropy a ich časovom horizonte. Táto neistota komplikovala plánovanie výroby, kontraktov a cien na domácich i medzinárodných trhoch.
Dočasné riešenie
Navrhované dodávky ropy cez Chorvátsko sú podľa Rady slovenských exportérov dočasným riešením vzhľadom na kapacitné a infraštruktúrne obmedzenia trasy, ktoré nemôže nahradiť dlhodobé a stabilné zásobovanie. Rada preto vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je za túto oblasť zodpovedné, aby prijalo jasné, efektívne a dlhodobé opatrenia zabezpečujúce udržateľné a cenovo stabilné dodávky ropy.
Zároveň zdôrazňuje potrebu transparentnej a pravidelnej informovanosti podnikateľskej sféry o ďalších krokoch.Podniky očakávajú riešenie, ktoré nezhorší ich konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch neprimeraným rastom cien ropy a následne aj výrobných nákladov.
Kto je Rada slovenských exportérov
Stabilné a dostupné dodávky strategických surovín sú kľúčovým predpokladom pre udržanie exportnej výkonnosti Slovenska.
Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie, ktoré zastupuje záujmy slovenského súkromného sektora v medzinárodnom obchode. Združuje viac ako 100 členov a partnerov z rôznych sektorov exportujúcich po celom svete. Prevádzkuje tiež online Databázu slovenských exportérov a informačný portál www.export.sk. RSE je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR a má širokú medzinárodnú sieť partnerských organizácií.