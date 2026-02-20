Chorvátsko si stanovilo jasné podmienky pomoci, odmieta dodať Maďarsku a Slovensku ruskú ropu

Stredná Európa čelí novej energetickej kríze po tom, čo ruské útoky koncom januára poškodili ropovod Družba na ukrajinskom území a zastavili tok suroviny. Budapešť a Bratislava reagovali na túto situáciu spoločným listom, v ktorom žiadajú Chorvátsko o otvorenie koridoru pre ruskú ropu Urals cez Jadranský ropovod Janaf.
Kyjev sa ohradil voči Maďarsku a Slovensku. Družbu poškodili Rusi, Budapešť to vedela ešte v ten istý deň
Odvolávajú sa pritom na pravidlá EÚ a predchádzajúce sankčné výnimky. Zároveň otvorene obviňujú Ukrajinu, že obnovenie tranzitu cez Družbu odmieta z čisto politických dôvodov.
Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar síce prisľúbil partnerom pomoc, aby krajiny nezostali bez paliva, no stanovil si jasnú podmienku: pomoc sa nebude týkať ruskej ropy. Podľa portálu index.hr Záhreb deklaruje, že kapacity ropovodu Janaf sú dostatočné na plné pokrytie potrieb oboch krajín neruskými alternatívami.