Chorvátsko si stanovilo jasné podmienky pomoci, odmieta dodať Maďarsku a Slovensku ruskú ropu

Budapešť a Bratislava v spoločnom liste žiadajú Chorvátsko o otvorenie koridoru pre ruskú ropu.
Stredná Európa čelí novej energetickej kríze po tom, čo ruské útoky koncom januára poškodili ropovod Družba na ukrajinskom území a zastavili tok suroviny. Budapešť a Bratislava reagovali na túto situáciu spoločným listom, v ktorom žiadajú Chorvátsko o otvorenie koridoru pre ruskú ropu Urals cez Jadranský ropovod Janaf.

Odvolávajú sa pritom na pravidlá a predchádzajúce sankčné výnimky. Zároveň otvorene obviňujú Ukrajinu, že obnovenie tranzitu cez Družbu odmieta z čisto politických dôvodov.

Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar síce prisľúbil partnerom pomoc, aby krajiny nezostali bez paliva, no stanovil si jasnú podmienku: pomoc sa nebude týkať ruskej ropy. Podľa portálu index.hr Záhreb deklaruje, že kapacity ropovodu Janaf sú dostatočné na plné pokrytie potrieb oboch krajín neruskými alternatívami.

