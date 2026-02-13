Fico volá po riešení likvidačných cien elektriny. Zatiaľ čo niektoré štáty platia 50 eur za megawatthodinu, Slovensko je nad stovkou - VIDEO

Premiér Robert Fico sa vrátil z neformálneho samitu Európskej únie s jasným odkazom: Európa čelí existenčnej kríze konkurencieschopnosti spôsobenej likvidačnými cenami elektrickej energie. Ostro kritizoval súčasný systém emisných povoleniek, poukázal na nefunkčnosť spoločného energetického trhu a varoval pred ďalším úpadkom priemyslu, ak Európska komisia nepredstaví radikálne riešenia.
Bez prijatých záverov
Premiér Fico označil samit za neformálny a bez prijatých záverov, no s jasným zadaním pre predsedníčku Európskej komisie. Podľa jeho slov musí na najbližšom formálnom summite, ktorý sa uskutoční v marci, predložiť súhrn opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.
„Najpodstatnejšie je to, že v prítomnosti Maria Draghiho padla veta, že najzávažnejší problém, ktorý treba riešiť okamžite, sú vysoké ceny energií,“ uviedol Fico a zdôraznil, že hoci existujú strednodobé a dlhodobé ciele, Slovensko a ďalšie priemyselné krajiny teraz trápi predovšetkým cena elektrickej energie. „Viete, že to je téma, na ktorú kladiem obrovský dôraz aj ja“ dodal.
Slovenský premiér upozornil na obrovské disparity v cenách energií naprieč úniou, ktoré popierajú existenciu funkčného jednotného trhu.
„Kým niektoré južné štáty, alebo štáty ako je Španielsko či Francúzsko, majú cenu elektrickej energie niekde na úrovni 50 alebo 60 eur za megawatthodinu, tak Česká republika, Slovensko sú nad 100 eurami a dokonca niektoré krajiny majú cenu, ktorá sa blíži až k 200 eurám za megawatthodinu,“ vypočítal premiér s tým, že nie je možné konkurovať krajinám, ktoré majú tri až štyrikrát nižšiu cenu elektriny v rámci tej istej Únie.
Emisné povolenky
Fico v tejto súvislosti spomenul aj alternatívne návrhy, ako napríklad vytvorenie samostatnej burzy pre krajiny východnej časti EÚ a Taliansko, alebo priame kontrakty medzi výrobcami a energeticky náročnými firmami, čo si však vyžaduje obrovské finančné zdroje.
Najväčšia kritika na summite smerovala k systému emisných povoleniek (ETS), ktorý podľa Fica predražuje cenu elektriny a stal sa predmetom špekulácií.
„Pozrite sa, najväčší útok aj z mojej strany, ale potvrdzujem, že aj zo strany českého premiéra Andreja Babiša, bol proti systému emisných povoleniek, pretože tento systém brutálne predražuje cenu elektrickej energie,“ vyhlásil Fico a pripomenul, že analýzy spred rokov predpovedali cenu povolenky na úrovni 80 eur až v roku 2042, no realita roku 2026 ukazuje cenu 90 eur.
Kým český premiér Andrej Babiš navrhuje zastropovanie ceny povolenky, Fico oficiálne navrhne zavedenie „prázdnin“: „Argumentovali sme tým, že emisné povolenky sa stali predmetom špekulácií, že zdražujú cenu elektrickej energie bez dôvodu. Padali rôzne návrhy, napríklad zastropovať maximálnu cenu takejto emisnej povolenky na 30 až 40 eur. Ja som hovoril o štvor až päťročných prázdninách. Samozrejme, že sú krajiny, ktoré nechcú tento systém opustiť a bude veľmi komplikované presadiť akúkoľvek revíziu.“
Premiéri V4 zároveň žiadajú odklad alebo zrušenie systému ETS2, ktorý by mal v budúcnosti zaťažiť emisnými poplatkami aj domácnosti (bývanie) a dopravu.
Hlinikáreň na Slovensku
Ako varovný príklad nečinnosti a zlých rozhodnutí použil premiér príbeh slovenskej hlinikárne Slovalco. „Mnohí boli šokovaní, keď som hovoril o číslach. To znamená, aká to bola fabrika, aké množstvo primárneho hliníka vyrábala, prečo sme ju museli zatvoriť a že teraz dovážame z Číny niekoľko miliónov ton hliníka do Európy. Dobre je mať takéto presvedčivé príklady,“ zdôraznil Fico s tým, že dôsledkom tohto kroku je fakt, že Európa teraz dováža milióny ton hliníka z Číny.
Napriek skepse voči neformálnym samitom bez záväzných záverov Fico ocenil aspoň zhodu lídrov. „Takže summit prebehol, bol neformálny. Ja nie som nejaký veľký fanúšik týchto neformálnych summitov, pretože sa neprijímajú žiadne závery. Ale minimálne sme dnes všetci odišli so summitu s tým, že ak niečo neurobíme s cenami elektrickej energie, tak urobíme z Európskej únie kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania,“ varoval.
Hoci bol premiér skeptický voči okamžitým výsledkom („povinné rétorické cvičenia“), potvrdil, že na samite rezonoval jeden konkrétny návrh – tzv. decoupling. Ide o oddelenie ceny elektriny od ceny plynu pri stanovovaní referenčných cien.
„Ale máme ešte do marca čas s tým, že taká jediná konkrétna vec, ktorá tam padla, je, že sa oddelí elektrina od plynu, keď sa stanovuje cena elektriny, pretože referenčná cena plynu je dôležitá pre stanovovanie ceny elektrickej energie. Nazýva sa to decoupling. Dúfam, že takéto niečo komisia navrhne, hoci to bude veľmi komplikované presadiť v praxi. Takže elektrina dominovala najviac. Každý si uvedomuje, že nemôžeme konkurovať krajinám, ktoré majú tri-štyrikrát nižšiu cenu elektrickej energie, ako to je v prípade Európskej únie,“ skonštatoval Fico.
Koncepcia „One Market“
Na stretnutí diskutovalo aj o dlhodobých víziách, ako je koncepcia „One Market“ Enrica Lettu, podľa slovenského premiéra tieto projekty neriešia akútnu situáciu. „Jedna Európa, jeden trh, sú tam rôzne zaujímavé veci, ale to sú projekty na niekoľko rokov, čo nám nerieši momentálnu situáciu“, dodal premiér.
Ocenil aj iniciatívu rakúskeho kancelára, ktorý poukázal na nedostatky v legislatívnom procese EÚ. Európska rada ako kľúčový politický orgán totiž nemá možnosť legislatívnej iniciatívy a je plne závislá od návrhov Komisie.
„Páči sa mi aj iniciatíva rakúskeho kancelára, ktorý hovorí, že nemôžeme byť stále odkázaní len na to, čo urobí komisia. Európska rada ako najvýznamnejší politický orgán nemá vôbec možnosť návrhovej iniciatívy legislatívy. To by si vyžadovalo zmenu základných zmlúv, čo je nemožné, ale momentálny stav, kedy sme úplne závislí od návrhov komisie, nie je celkom dobrý“, povedal Fico.
Európa v „strese a strachu“
Premiér sa počas letu zo summitu ostro vymedzil voči kritike domácej opozície a popísal vážnosť situácie, v ktorej sa nachádza celá Európa.
„Celá Európska únia si uvedomuje, v akom srabe sme, máme obrovský problém a chcem pozdraviť tie opozičné decká odtiaľto z lietadla, aby sa už spamätali, pretože ak niekto tvrdí, že slovenská ekonomika ťahá dole ekonomiku celej EÚ, tak netuší, koľko je jedna a jedna,“ odkázal Fico.
Podľa premiéra je celá Európa v „strese a strachu“ z odchodu firiem, najmä v chemickom priemysle, ak sa nezačne konať okamžite. Pripomenul, že slovenská ekonomika je extrémne otvorená a životne závislá na Nemecku.
„Slovensko je maximálne otvorená ekonomika a sme mimoriadne citliví na vývoj v Nemecku, pretože vyrábame viac ako milión áut a ďalšie pribudnú v automobilke Volvo. Akonáhle sa Nemecku nedarí, okamžite to prichádza aj na Slovensko; tá závislosť je brutálna. Musia prísť európske riešenia,“ zdôraznil Fico.
Marcový riadny samit
Oči všetkých lídrov sa teraz upierajú na polovicu marca, kedy sa uskutoční riadny summit a závery tohto stretnutia už budú záväzné.
Premiér Fico však zostáva opatrný: „Ja si neviem predstaviť, že budeme teraz sanovať problém vysokých cien elektrickej energie na národnej úrovni; musí prísť európske riešenie. Či som skeptický? Áno, som skeptický a som aj pesimistický, pretože to, čo sa dnes udialo, boli povinné rétorické cvičenia. Opakujem, okrem decouplingu – teda oddelenia plynu od elektriny – nič konkrétne nebolo povedané a všetci budeme netrpezlivo čakať na návrh záverov alebo opatrení, ktoré predloží Európska komisia“.
Slovensko napriek tomu neplánuje ustúpiť a bude naďalej presadzovať riešenia, ktoré ochránia domáci priemysel a peňaženky občanov pred dopadmi európskej energetickej politiky.