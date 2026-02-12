Fico volá po vyslaní signálu, že sa bude pracovať na znižovaní cien elektriny. Na samite v Belgicku plánuje veľké vystúpenie - VIDEO

Z Belgicka sa vo štvrtok musí vyslať politický signál, že sa bude pracovať na znižovaní cien elektrickej energie. V opačnom prípade bude neformálny samit zbytočný. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa aktuálne nachádza na neformálnom samite lídrov EÚ v Belgicku.
Lídri majú za sebou prvú časť neformálneho samitu. „Dohadovali sme si postup, ako budeme vystupovať a čo budeme presadzovať na samite. Chcem povedať, že som počúval pozorne. Jazyk, ktorý používajú niektorí premiéri, je tak náročný a komplikovaný, že by mu nikto nerozumel. Aj preto som vystúpil počas tohto prvého neformálneho stretnutia a povedal som, že pokiaľ dnes nepošleme z Belgicka jasný politický signál, že ideme niečo robiť s vysokými cenami elektrickej energie, tak tento samit bude absolútne neúspešný,“ vyhlásil premiér.
Avizoval, že v druhej časti samitu má pripravené veľké vystúpenie. „Budem hovoriť o tom, ako sme museli zatvoriť modernú ekologickú fabriku v Žiari nad Hronom. Budem hovoriť o možnostiach, čo sa všetko dá urobiť, aby sa cena elektrickej energie znížila. Ak však dnešný samit skončí bez toho, aby sme prijali takýto politický záväzok, tak ho budem považovať za neúspešný a neefektívny,“ uzavrel premiér.