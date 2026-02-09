ÚRSO zavádza dobrovoľné dynamické tarify pre domácnosti

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje sprístupniť dynamické ceny elektriny všetkým odberateľom ako dobrovoľnú alternatívu k súčasným fixným tarifám. Cieľom tohto kroku je umožniť domácnostiam a malým podnikom aktívne znižovať svoje náklady presunom spotreby do hodín s najnižšou trhovou cenou.
Doteraz tento model využívalo približne 27-tisíc odberateľov, najmä z radov priemyslu a podnikateľov. Po novom má byť dostupný aj pre malé firmy a všetky domácnosti, vrátane zraniteľných skupín.
ÚRSO podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vyzdvihuje aj využívanie dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny
Úrad zdôrazňuje, že súčasný systém taríf zostáva zachovaný a dynamické tarify budú len doplnkovou, dobrovoľnou možnosťou pre tých, ktorí chcú spotrebu riadiť aktívnejšie. Odberatelia budú mať informácie o cenách v 15-minútových intervaloch k dispozícii deň vopred, čo im umožní prispôsobiť používanie spotrebičov situácii na trhu.
Predseda úradu Jozef Holjenčík uviedol, že novinka prinesie ľuďom väčšiu kontrolu nad účtami za energie: „Dynamické tarify chceme sprístupniť všetkým odberateľom vrátane zraniteľných skupín, aby si mohli aktívne znižovať výšku svojich nákladov na elektrinu tým, že budú využívať spotrebiče elektrickej energie vtedy, keď bude cena elektriny na trhu najnižšia.“