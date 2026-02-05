Vláda by mala podporovať rozvoj energetických komunít, zhodli sa na tom takmer štyria z piatich Slovákov

Reprezentatívny prieskum agentúr Policy Solutions a Ipsos pre mimovládnu organizáciu Greenpeace Slovensko ukázal, že až 79 percent ľudí naprieč politickým spektrom súhlasí s vládnou podporou energetických komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.
Tieto spoločenstvá, ktoré spájajú ľudí a firmy pri výrobe a zdieľaní zelenej energie, sú verejnosťou vnímané ako kľúčový nástroj na zvýšenie energetickej sebestačnosti, dostupnosti a udržateľnosti.
Podpora vo väčšine slovenskej populácie
Prieskum realizovaný na prelome novembra a decembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov potvrdil, že podpora decentralizovanej energetiky nie je len témou jednej časti politického spektra, ale má podporu vo väčšine slovenskej populácie.
ÚRSO podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vyzdvihuje aj využívanie dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny
Najvyššiu podporu vyjadrili sympatizanti opozičných strán PS (90 %), SaS (88 %) a KDH (87 %), no väčšinová podpora pretrváva aj medzi voličmi strán vládnej koalície Hlas (68 %) a Smer-SD (65 %). Výnimkou sú len voliči SNS, kde je názor rozdelený – 44 % respondentov je nerozhodnutých a podporu vyjadruje len 42 %.
Kľúčové riešenie
„Energetické komunity považujeme za kľúčové riešenie na zvýšenie odolnosti a bezpečnosti dodávok energie. Na rozdiel od centralizovanej infraštruktúry sú malé lokálne obnoviteľné zdroje menej zraniteľné voči útokom, zároveň znižujú závislosť od dovozu fosílnych palív a posilňujú energetickú suverenitu krajiny. Na rozdiel od drahého stropovania cien elektriny sú energetické spoločenstvá založené na výrobe lokálnej zelenej energie schopné zvyšovať odolnosť voči externým krízam bez každoročného zaťažovania verejného rozpočtu„, uviedla Dorota Osvaldová, koordinátorka klimatickej a energetickej kampane Greenpeace Slovensko.
Únia dosiahla nový míľnik, veterná a solárna energia po prvý raz predbehla fosílne palivá vo výrobe elektriny
Greenpeace Slovensko upozorňuje na strategický význam energetických komunít, ktoré považuje za kľúčové riešenie klimatickej krízy. S cieľom naplniť tento potenciál spúšťa organizácia petíciu, v ktorej vyzýva štát na odstránenie zbytočných administratívnych bariér a vytvorenie férových podmienok pre modernú energetiku, ktorá prináša výhody všetkým.
Greenpeace je medzinárodná nezávislá environmentálna organizácia, ktorá prostredníctvom nenásilných, kreatívnych akcií a vedy bojuje za ochranu životného prostredia. Jej hlavným cieľom je zachovať biodiverzitu, predchádzať znečisteniu a presadzovať riešenia pre zelenšiu a mierumilovnejšiu budúcnosť. Sídli v Amsterdame a financujú ju výlučne dary od jednotlivcov. Greenpeace Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete pobočiek Greenpeace v strednej a východnej Európe. Na Slovensku pôsobí od roku 1993.