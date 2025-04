Diverzifikácia v energetike nie je problém. Otázkou podľa Javorčíka je, či sme ochotní zaplatiť viac – VIDEO

Diverzifikácia v energetike je v princípe politická otázka. Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika generálny riaditeľ Rady Európskej únie pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie Peter Javorčík, keby sme chceli diverzifikovať, tak technicky to nie je až taký problém. Jednoducho tie iné zdroje existujú.

„Otázne je samozrejme, do akej miery sme ochotní za to zaplatiť o niečo viac. Ten ruský plyn bol o niečo lacnejší. Aj keď, čo mám informácie, tak viac menej cena plynu, či ho dovezieme momentálne z Kataru alebo zo Spojených štátov, alebo či cez TurkStream, tou južnou vetvou, dovezieme ruský plyn, tak nejaký veľký cenový rozdiel tam nie je. Jednoducho, to, čo bolo kedysi, že tam bol nejaký, nazvem to discount, tak to zmizlo spolu s vojnou na Ukrajine a potom aj zastavením toku plynu cez Ukrajinu,“ povedal Javorčík.

Niektoré krajiny sa už od Ruska úplne odstrihli

Poliaci či pobaltské krajiny už podľa neho neodoberajú z Ruska nič. „Lebo jednoducho si dali politickú prioritu a boli ochotní investovať do nezávislosti od ruského plynu,“ podotkol Javorčík, ktorý však priznal, že Slovensko je predsa len v inej situácii.

„Pre Slovensko je to naozaj skôr otázka poplatkov za tranzít, ktoré asi neboli malé. No, ale to jednoducho od nás nezávisí a tá situácia je oveľa viac ovplyvnená externými faktormi ako našou vôľou, či chceme alebo nechceme byť tranzitnou krajinou,“ dodal Javorčík.

Spoločné nákupy plynu majú potenciál, ale aj limity

Čo sa týka plynu, tak Brusel nám vie podľa neho pomôcť spoločnými nákupmi plynu. „Idea bola, keď sa dáme do kopy viacerí, tak budeme asi vedieť vyrokovať lepšie ceny plynu z Ameriky, z Kataru, z Alžírska či z iných zdrojov. Takže aj toto je určitý nástroj, ale poviem otvorene, je pomerne limitovaný. Lebo Brusel nebude nakupovať plyn a potom ho distribuovať, ide len o to vytvorenie platformy pre firmy, aby sa vedeli spájať a nakupovať spoločne, lebo je pre nich výhodnejšie, ako ísť napriamo,“ uviedol Javorčík.

Náš najväčší dodávateľ plynu, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), je podľa neho firma, ktorá sa dobre orientuje na svetových trhoch. Vie zabezpečiť dostatočné zdroje plynu za relatívne dobré ceny. „Čiže nemyslím si, že by Slovensko bolo v rámci EÚ znevýhodnené vyššími cenami. Budú rovnaké ako sú pre Rakúšanov alebo Francúzov,“ myslí si Javorčík.

Podľa neho si treba uvedomiť, že plyn je globálny trh. „Samozrejme, Amerika má vlastné zdroje. Ale čo sa týka Európskej únie, tak sa obchoduje na európskej burze TTF v Holandsku. A to diktuje viac menej ceny kontraktov na plyn pre všetkých,“ dodal Javorčík, podľa ktorého netreba ešte zabúdať na tranzitné poplatky. „Takže keď ste na konci rúry, tak platíte o niečo viac. Ale nie je to až také zásadné, že by nás to dramaticky znevýhodňovalo proti ostatným,“ konštatoval Javorčík.