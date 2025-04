Šéf SPP išiel „kupovať“ rakúsky veľkopodnik, možno raz kúpi aj Slovenské elektrárne. Ferencz prezradil plány plynárov

Slovenskí plynári majú veľké plány aj v neplynárenskom biznise. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v horizonte troch až štyroch rokoch by chcel ovládať aspoň 20-percentný trhový podiel s dodávkami elektriny. Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz, nie je to chiméra, ide o reálny cieľ.

Plány v troch odvetviach

„Sme rozbehnutí, takže to kočírujeme tak, aby sme dosahovali ešte lepšie čísla,“ povedal Ferencz s tým, že najväčší slovenský dodávateľ plynu má plány v obnoviteľných zdrojoch energií, v batériách ale aj v elektromobilite. Zveličovane hovorí, že SPP možno raz kúpi nejaký veľký energetický podnik.

„Nebudem predbiehať, všetky plány nemôžem vyklopiť,“ povedal tajomne Ferencz. SPP podľa neho nie je proti obnoviteľným zdrojom energií (OZE).

Obnoviteľné zdroje

„Máme nejaké rozvojové plány, diskutujeme, porovnávame. S istou nemenovanou firmou zo severu pripravujeme isté memorandum. Čiže dovolím si tvrdiť, že SPP vôbec nie je proti obnoviteľným zdrojom. Ja som zástanca obnoviteľných zdrojov. Musí to však mať rácio, musí to byť v rozumnej miere a v rozumných výškach investícií,“ podotkol Ferencz. Slovenskí plynári majú pre výstavbu veterných elektrární vytipovaných 5 až 7 lokalít. Pri projektoch veterných elektrární však narážajú na veľký odpor obyvateľov.

„Bojujeme s lokálnymi názormi. Niekde už sme tak, že pomaly EIA sa vydáva, ale jednoducho obyvateľstvo nesúhlasí. Úplne to rešpektujem, snažíme sa ich ale presvedčiť. Jednoducho boja sa takého niečo neprebádaného, čo ešte nezažili, nejaká tá veža, nejaká vrtuľa,“ povedal Ferencz. Úspešnejší sú už plynári pri slnečných elektrární. Pri Michalovciach a pri Spišskej Novej Vsi otvorili veľké fotovoltické elektrárne. Fotovoltiku umiestnili aj na vyše dvadsiatke škôl.

„Časť výroby odoberá priamo škola a šetrí svoje účty za elektrinu, a časť ide do našej bilancie,“ dodal Ferencz. Štátni plynári majú plány aj v biznise s batériami. Chcú prostredníctvom nich poskytovať podporné služby pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS).

Biznis v elektromobilite

„Trošku sa nám natiahla tá batéria, ale máme úspešne za sebou verejné obstarávanie, pričom obdobná batéria v nedávnej minulosti sa kúpila za hodnotu x v inej firme. My sme ju dokázali kúpiť zhruba za dvojtretinovú hodnotu cez verejné obstarávanie, som na to patrične hrdý. Výkonovo to isté, technológia je tá istá. Klobúk dole aj pred našimi odborníkmi, čo sú na verejnom obstarávaní, že sme to vedeli urobiť tak, ako sme to urobili. A chceme byť zodpovedným partnerom SEPS-ke. A keď SEPS bude spokojná, ja by som išiel v spolupráci aj ďalej,“ doplnil Ferencz. Plynári z SPP sa nevyhýbajú ani biznisu v elektromobilite.

„Určite nás to zaujíma. Ale ja mám taký handicap. Ja som spoluautor akčného plánu elektromobility z ministerstva hospodárstva. Pätnásť, šestnásť opatrení vzniklo za mojej éry na ministerstve. Ja elektromobilitu uznávam. Čo sme diskutovali s Huawei, to je presne spolupráca v elektromobilite. Spolupracujeme so Siemensom a s firmou ABB. To sú všetko renomovaní hráči aj v elektromobilite. Siemens nám daroval elektronabíjačky, ktoré máme fyzicky v Košiciach nainštalované pri SPP budove. Máme vytipovaných 60 lokalít, kde postupne chceme osadzovať elektronabíjačky na území Slovenska. My nejdeme po diaľniciach, my nejdeme po cestách prvej triedy, ale my ideme tam a tak sme vytipovali lokality, kde je veľká sústredenosť ľudí,“ dodal Ferencz. Šéf SPP so zveličovaním a s humorom v rozhovore prezradil aj možné plány SPP pri kúpe iných veľkých firiem.

Manažovanie Mochoviec

„Ešte sme nekúpili Slovenské elektrárne, možno raz. Ale bol som minulý rok v lete v rakúskom OMV na bilaterálne rokovanie. Strážnik sa ma pýtal, že kto som, čo som, dal som mu vizitku, som Vojtech Ferencz, idem za členom predstavenstva. V akej veci idete? Idem dať ponuku na kúpu OMV zo strany SPP. Chlapík sa na mňa pozeral, tak som si povedal, keď sa pýtaš také veci, čo vrátnikovi asi do toho nič, tak som mu povedal takú vetu. Začudoval sa trošku,“ povedal s úsmevom Ferencz, ktorý na záver označil manažovanie dostavby jadrových blokov v Atómovej elektrárni Mochovce zo strany Talianov za zaujímavé.

„Ako bývalý štátny (štátny tajomník ministerstva hospodárstva – pozn. red.) som kontroloval Mochovce 3,4. Boli to zaujímavé sedenia, každý mesiac dvakrát. Mal som presný prehľad, čo sa deje v Mochovciach 3,4. Bolo to zaujímavé. Ale manažovali to Taliani, takže to bolo tiež zaujímavé,“ konštatoval Ferencz.