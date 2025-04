Ceny ropy vzrástli prvýkrát za dlhšiu dobu, ďalší vývoj bude závisieť od prezidenta Trumpa

Ceny ropy Brent sa v závere minulého týždňa pohybovali pri úrovni 66 a WTI tesne pod 63 amerických dolárov za barel. Ceny benchmarkov sa tak za predchádzajúci týždeň zvýšili o približne 5 %. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny ropy tak na medzitýždennej báze rastú prvýkrát za posledné tri týždne.

Prečerpanie nad kvóty

Spojené štáty uviedli nové sankcie zamerané na iránsky export ropy, čím zvýšili tlak na Teherán počas rozhovorov o jadrovom programe krajiny. Okrem obáv z dodávok, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) uviedla, že dostala aktualizované plány pre Irak, Kazachstan a ďalšie krajiny na ďalšie znižovanie produkcie, aby kompenzovali prečerpanie nad kvóty.

„Trhy v raste podporila aj spotreba palív v USA a menší ako očakávaný nárast týždenných zásob ropy,“ dodal Boháček. Napriek tomu OPEC a Medzinárodná energetická agentúra tento týždeň znížili prognózy cien ropy a rastu dopytu, keďže americké clá a odvetné opatrenia zo strany iných krajín uvrhli globálny obchod do chaosu. Svetová obchodná organizácia uviedla, že v tomto roku očakáva pokles obchodu s tovarom o 0,2 %, v porovnaní s októbrovým očakávaním rastu o 3,0 %.

Čiastočná stabilizácia dopytu

„Rast cien ropy aktuálne vnímame ako korekciu posledných prudkých poklesov. Napriek známkam čiastočnej stabilizácie dopytu, je tu štrukturálna hrozba spomalenia ekonomického rastu, čo môže veľmi rýchlo znížiť dopyt po palivách v USA, EÚ aj v Ázii. Navyše, ponuka je stále pripravená uspokojiť akékoľvek náznaky výpadkov na ropnom trhu,“ konštatoval Boháček.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik finančných trhov XTB Marek Nemky trhy sa stále snažia odhadnúť, ako obchodné clá ovplyvnia globálnu ekonomiku a dopyt po rope.

Riziká pre ropný trh

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) očakáva, že rast dopytu po rope bude v tomto roku najslabší od roku 2020, obdobia pandémie. Ak by došlo k zmierneniu napätia v obchodnej politike, riziká pre ropný trh by sa mohli znížiť a cena ropy by sa mohla postupne vrátiť na vyššie úrovne.

„Zatiaľ však neboli dosiahnuté žiadne významné dohody. Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od rozhodnutí Donalda Trumpa v oblasti obchodnej politiky. Ak by prišlo k ďalším ústupkom, cena ropy by mohla opäť rásť. Základným scenárom je však v súčasnosti ďalší pokles maloobchodných cien a ich následná stabilizácia,“ uzavrel Nemky.