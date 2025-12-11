Čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte. ÚRSO pripravuje zásadnú zmenu v spôsobe účtovania elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadnú zmenu v spôsobe účtovania elektriny zavedením pásmových taríf. Tento nový model začne ceny odstupňovávať podľa výšky ročnej spotreby, pričom nižšia spotreba bude odmeňovaná nižšou cenou. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík vysvetlil, že zavedenie pásmových sadzieb povedie nielen k zníženiu spotreby domácností, ale tiež k väčšej osvete o ich efektívnom využívaní. „Základné pravidlo je jednoduché. Čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte za jednotku energie – čo je sociálne spravodlivejšie,“ uviedol.
Modelový príklad
Modelový príklad ÚRSO predpokladá tarifné pásma podľa spotreby odstupňované po jednej megawathodine (MWh) s cenami 50 euro za prvú megawathodinu, 70 euro za druhú, 90 za tretiu a 100 euro za štvrtú spotrebovanú megawathodinu.
Ak potom domácnosť ročne minie 0,9 MWh, jej ročný náklad bude 0,9 x50 eur, čo predstavuje 45 euro. Ročný náklad pre domácnosť so spotrebou 3,5 MHh sa rozdelí do viacerých pásiem a to 1 x 50 euro + 1 x 70 euro + 1 x 90 euro + 0,5 x 100 eur, čo spolu predstavuje 260 euro. K týmto sumám sa pridajú regulované položky ako prenos, distribúcia, technické služby a ďalšie.
Priblíženie k európskym štandardom
Predseda úradu J. Holjenčík tiež pripomenul, že tento krok Slovensko približuje k európskym štandardom v oblasti riadenia spotreby a postupnej deregulácie trhu s elektrinou.
Úspešnosť zavedenia pásmových taríf bude závisieť aj od rozšírenia inteligentných meracích systémov, ktoré ukazujú spotrebu v 15-minútových intervaloch. ÚRSO plánuje o ďalšom vývoji legislatívnych iniciatív pravidelne informovať verejnosť.