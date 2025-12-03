Ceny elektriny, plynu a tepla budú pre zraniteľných odberateľov zastropované. Vláda schválila aj adresnú energopomoc

Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny, maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla na rok 2026. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2026.
Regulácia cien elektriny pre odberateľov
V nariadení sa uvádza, že maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre koncových odberateľov elektriny sa v roku 2026 skladá z maximálnej ceny za elektrinu, ostatných zložiek a nákladov maximálnej ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny v roku 2026 a mesačnej platby za odberné miesto.
Cieľom návrhu nariadenia vlády je zabrániť negatívnemu nárastu cien elektriny, plynu a tepla dodaného z centrálneho zásobovania teplom pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny, plynu a tepla v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien plynu, resp. elektriny.
Maximálne ceny elektriny
Výška maximálnej ceny za elektrinu, ktorá nahrádza aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na účely dodávky elektriny vybraným zraniteľným odberateľom elektriny v roku 2026, sa určuje vo výške 72,70 eur na MWh dodanej elektriny. Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výšk 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.
Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny v eurách na MWh pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny sa v každej sadzbe a v každom pásme, vrátane viacpásmových produktov s dynamickou cenou podliehajúcou cenovej regulácii, upraví tak, že cena určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na rok 2026 sa v každej sadzbe a v každom pásme zníži o 31,24 eur na MWh bez dane z pridanej hodnoty.
Maximálne ceny plynu na rok 2026
Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu v rámci ceny za združenú dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu sa v roku 2026 skladá zo sadzby za odobratý plyn a fixnej mesačnej sadzby za odberné miesto.
Maximálna výška sadzby za plyn v roku 2026 sa určuje rovnako ako pre rok 2025, a to pre každú tarifu dodávky plynu osobitne ako násobok maximálnej výšky sadzby za odobratý plyn určenej v cenníku dodávateľa plynu účinného k 31. decembru 2022 pre dodávku plynu vybraným zraniteľným odberateľom plynu a koeficientu vo výške 1,15. Mesačná platba za odberné miesto sa určuje vo výške 1,50 eura na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.
Regulácia ceny tepla pre vybrané zariadenia
Súčasťou nariadenie je aj stanovenie maximálnej ceny za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov. Maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre koncových odberateľov v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch sa na rok 2026 určuje vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného predpisu.
Ak dodávateľ nemal maximálnu cenu za dodávku tepla schválenú alebo určenú úradom cenovým rozhodnutím na rok 2022, maximálna cena tepla sa uplatní vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného predpisu.
Vláda schválila aj ďalší zásadný návrh nariadenia, ktorý hovorí o adresnej energopomoci.
Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré tento návrh pripravilo uvádza, že cieľom návrhu nariadenia je nielen ustanoviť sumy adresnej energopomoci, ale upraviť všetky potrebné aspekty pre jej úspešné poskytovanie.
Návrh nariadenia vlády má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v hodnote 370 mil. €, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. Návrh nariadenia vlády má podľa navrhovateľa aj pozitívne sociálne vplyvy. Bez prijatia nariadenia vlády by sa koncová cena elektriny pre oprávnené energetické domácnosti zvýšila o cca 22 %, koncová cena dodávka plynu o takmer 30 %. Poskytnutím energopoukážok na teplo sa vo všetkých domácnostiach s nárokom na energopomoc pokryje nárast nákladov na teplo z centrálneho zásobovania teplom o takmer 30 %.
Základným východiskom návrhu je, že úroveň pomoci s cenami energií sa nemení, stáva sa však adresnou, doručuje sa teda tým, ktorí ju potrebujú. S týmto cieľom sa maximálna cena elektriny určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v každej sadzbe a v každom pásme upraví tak, že sa zníži o 31,24 eur na megawatthodinu, maximálna cena dodávky plynu sa určuje na rovnakú úroveň ako v roku 2025 a uplatňujú sa aj pravidlá limitovania nárastu koncovej ceny tepla a kompenzácie dodávateľov, ktoré boli uplatňované pre roky 2023 – 2025.
Adresná energopomoc bude v kalendárnom roku 2026 poskytovaná energetickým domácnostiam ako nástroj adresnej kompenzácie časti zvýšených nákladov spojených so zabezpečením dodávky elektriny, plynu a tepla odoberaného zo systémov centralizovaného zásobovania teplom, a to v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády.