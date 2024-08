Vďaka Keketiho ministerstvu pôjde na rozvoj cestovného ruchu do regiónov trojnásobne viac peňazí (video)

Nový Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý vzniká zákonom, zabezpečí každý rok ďalších 20 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré budú určené na výstavbu či obnovu infraštruktúry, o ktoré sa môžu uchádzať tak samosprávy, ako aj regióny a podnikatelia.

Cez tieto investície je možné do regiónov priniesť prosperitu, zvýšiť kvalitu služieb pre turistov a návštevníkov, vytvoriť nové pracovné miesta a zlepšiť životnú úroveň obyvateľov v regiónoch.

Podpora cestovného ruchu

Dofinancovanie je možné vďaka novele zákona o podpore cestovného ruchu a úplne novému zákonu o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktoré predložil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi. Vďaka novým zákonom ministerstvo od budúceho roka strojnásobí objem finančných prostriedkov na podporu cestovného ruchu.

Nové zákony majú pomôcť oživiť cestovný ruch, ktorý bol poškodený pandémiou a inými krízami. Prinesú viac pracovných príležitosti, ako aj vyššie príjmy pre ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu.

„Zákony nám umožnia zvýšiť finančné zdroje na rozvoj cestovného ruchu a prilákať viac turistov do regiónov po celom Slovensku. Dotácie pre organizácie cestovného ruchu, ktoré pôsobia v regiónoch, zvyšujeme z doterajších 10 mil. na 15 mil. eur. To sú peniaze, ktoré pôjdu priamo do regiónov. Ďalších 5 mil. eur pôjde rovnako do regiónov cez projekty, ktoré prinesú viac turistov, čo spôsobí nárast príjmov, nové pracovné príležitosti a vyššie mzdy,“ povedal minister Dušan Keketi.

Rozvoj miest a obcí

Tieto zákony môžu pozitívne ovplyvniť rozvoj miest a obcí na Slovensku. Aj z tohto dôvodu sa v utorok minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi stretol s predsedom ZMOS Jozefom Božikom a ďalšími členmi združenia.

Novela zákona prinesie krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu viac finančných prostriedkov na spoločné projekty, čo prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

„Pre mestá a obce je výhodné, aby vstúpili do oblastných organizácií cestovného ruchu a v tomto potrebujeme spoluprácu so ZMOS. Samosprávy platia členské poplatky zhruba vo výške štvrtiny z vybranej dane za ubytovanie, no financie, ktoré sa im vrátia na projekty môžu byť oveľa vyššie,“ vysvetľuje minister Keketi.

Doplnenie cez dotácie

V obciach, ktoré nie sú členmi oblastných organizácií cestovného ruchu, sa vyberú ďalšie štyri milióny eur, a tie by mohlo ministerstvo doplniť cez dotácie.

Okrem toho, podpora cestovného ruchu prináša obciam zlepšenie infraštruktúry, zachováva kultúrne dedičstvo, sociálny a kultúrny rozvoj, propaguje samotnú obec a v neposlednom rade aj nezanedbateľný ekonomický rast.

Jednotlivé mestá a obce budú zároveň oprávnenými žiadateľmi finančnej podpory z novovzniknutého Fondu na podporu cestovného ruchu. Vďaka tomu môžu pripraviť projekty, ktoré budú slúžiť na budovanie, rekonštrukciu či ďalší rozvoj vlastnej infraštruktúry.