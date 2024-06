V športovom SITE (rozhovor): Sme veľmocou a verím, že sa to potvrdí aj na MS 2024, tvrdí Dragun (video)

Nie je veľa športov, pri ktorých si môžu našinci povedať, že sú jednou z veľmocí. Platí to však o hokejbale, veď Slovensko je s trinástimi cennými kovmi z majstrovstiev sveta mužov najúspešnejšou krajinou.

Ďalšiu medailu môžu hokejbalisti spod Tatier pridať na konci júna na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku, ktorý sa bude konať od 21. do 29. júna. Pri tejto príležitosti sme si do štúdia relácie V športovom SITE pozvali prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie Miroslava Draguna.

„Áno stále platí, že Slovensko je spoločne s Kanadou a Českou republikou súčasťou absolútnej hokejbalovej svetovej špičky. Platí to už niekoľko rokov a verím, že to bude platiť aj na najbližšom turnaji,“ začal Dragun.

Svetová špička sa rok čo rok zväčšuje

Naznačil, že na blížiacom sa šampionáte vo švajčiarskom meste Visp, budú chcieť Slováci odčiniť neúspech spred dvoch rokov. Na MS 2022 v Kanade skončili totiž po štvrťfinálovej prehre s Gréckom až na piatom mieste.

„Predtým sme ovládli štyri turnaje za sebou. V Kanade to nevyšlo, no aktuálne pracujeme pod novým trénerom Milanom Rampáčkom. Ten má spoločne s hráčmi i funkcionármi opäť len tie najvyššie ambície. Netreba zabudnúť, že vo Švajčiarsku absolvujú MS aj ženské reprezentantky. Aj v ich prípade máme medailové ambície,“ doplnil Dragun, ktorý nastúpil do funkcie zväzového prezidenta takmer presne pred rokom. Nahradil Borisa Valábika, známeho skôr z hokejového pôsobenia.

Podobne ako v iných športoch aj v prípade hokejbalu platí, že sa svetová špička rok čo rok zväčšuje. Potrápiť favoritov dokážu okrem Grékov aj iné krajiny. „Spomenul by som USA, Portugalsko či Taliansko. Dokonca hokejbal hrajú veľmi dobre aj také krajiny ako Haiti, Bermudy či Libabon,“ doplnil hosť športového SITA. Medzi najlepších sa čím ďalej tým viac predierajú aj Fíni, ktorých však slovenskí hokejbalisti predsa len zdolávajú častejšie ako hokejisti. „To platí. Fínov sme napríklad porazili vo finále MS v roku 2019. Vtedy sa šampionát konal u nás na Slovensku, a síce, v Košiciach.“

Aj organizačné výzvy

Slovenský hokejbal počas leta nečakajú iba športové výzvy, ale aj tie organizačne. Na začiatku júla sa bude v Žiline konať svetový šampionát juniorov a junioriek.

„MS mužov a žien vo Švajčiarsku sa nám takmer prekrývajú s juniorským šampionátom v Žiline, takže to bude pre nás dosť náročné. Čaká nás veľa práce, ale osobne sa na MS juniorov veľmi teším, pretože v ich kategórii sa hrá živelnejší hokejbal, ktorý je menej spútaný taktikou,“ povedal Dragun.

Pod Dubňom sa predstaví dvanásť národných juniorských tímov. Hrať sa bude na zimnom štadióne, na ktorom si na jar vybojovali extraligovú príslušnosť hokejisti klubu Vlci Žilina.

„V Žiline a okolí sme slušne zaplnili ubytovacie kapacity. Nie je to len o tímoch, ale aj o funkcionároch, rozhodcoch a ďalších ľuďoch. Aj touto cestou by som chcel poďakovať Žilinčanom, že nám poskytli na daný čas celé zázemie na čele s hlavnou i tréningovou plochou. Aktuálne ešte riešime zabezpečenie plastového povrchu na hlavnú plochu. Súčasné trendy odsúvajú betón či asfalt na vedľajšiu koľaj a prím hrá práve plastový povrch,“ vysvetlil najvyšší muž slovenského hokejbalu.

V relácii V športovom SITE s Miroslavom Dragunom sa ďalej dozviete:

ako vyzerá príprava mužov a žien na MS vo Švajčiarsku

na akej úrovni je aktuálne slovenská najvyššia hokejbalová súťaž

či sa točia v slovenskom hokejbale nejaké financie

aké kroky podniká svetová hokejbalová komunita na to, aby sa tento šport dostal na OH

akými hokejbalistami sú Juraj Slafkovský či Nela Lopušanová

či má súčasná mladá generácia záujem o hokejbal

v čom robí Slovenskej hokejbalovej únii radosť východ Slovenska

či má na hokejbal nejaký vplyv vznik nového ministerstva športu

