V mori pri Tunisku našli telá dvadsiatich migrantov

Tuniská Národná garda v mori našla telá dvadsiatich ľudí, pričom predpokladá, že ide o migrantov, ktorí sa utopili po stroskotaní lode pri pobreží Stredozemného mora. Telá objavili neďaleko miesta, z ktorého sa lode s migranti často plavia do Európy.

Národná garda krajiny vo vyhlásení uviedla, že členovia pobrežnej stráže, ktorých vyslali k potápajúcej sa lodi, zachránili päť ľudí. Telá ďalších 20 našli v mori 24 kilometrov od tuniského pobrežia, ktoré je od talianskeho ostrova Lampedusa vzdialené približne 130 kilometrov. Pátranie po nezvestných pokračuje, ale Národná garda neuviedla, koľkí ľudia mohli byť na palube, keď sa loď vydala na cestu.

Do Talianska z Tuniska v tomto roku podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov cez more prišlo viac ako 19-tisíc migrantov. Je to však podstatne menej v porovnaní s minulým rokom, keď sa z Tuniska do Talianska preplavilo viac ako 96-tisíc migrantov.