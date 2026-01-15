Veľká banková akvizícia je hotová, skupina KBC dokončila kúpu 365.bank od J&T Finance Group

Belgická finančná skupina KBC úspešne uzavrela jednu z najvýznamnejších bankových transakcií na slovenskom trhu posledných rokov. Po získaní všetkých potrebných súhlasov regulátorov dokončila akvizíciu 98,45-percentného podielu v 365.bank od skupiny J&T Finance Group, čím posilnila svoju pozíciu v domácom bankovom sektore.
Transakcia, oznámená v máji 2025, zapadá do dlhodobej stratégie KBC rozširovať aktivity na kľúčových trhoch strednej a východnej Európy, medzi ktoré Slovensko dlhodobo patrí.
Banky postupne zintegrujú
Celková protihodnota za akciový podiel dosiahla 708 miliónov eur. Podľa skupiny KBC bude mať transakcia len obmedzený vplyv na jej kapitálovú silu, keďže ukazovateľ CET-1 by sa mal znížiť približne o 50 bázických bodov, no aj po tejto úprave zostane výrazne nad regulačnými požiadavkami. Akvizícia tak nepredstavuje riziko pre finančnú stabilitu skupiny, avšak vytvára priestor na ďalší rast a efektívnejšie využitie synergií.
Po dokončení obchodu sa KBC Bank stala materskou spoločnosťou 365.bank, ktorá bude spolu s Poštovou bankou fungovať ako sesterská banka ČSOB, už existujúcej slovenskej dcéry belgickej skupiny. Nasledovať má postupná integrácia oboch bánk prostredníctvom právneho a prevádzkového zlúčenia. Riadením oboch inštitúcií bol poverený Daniel Kollár, doterajší generálny riaditeľ ČSOB, ktorý sa stal zároveň aj generálnym riaditeľom 365.bank.
Erste vstupuje do poľského bankového trhu, akvizícia za sedem miliárd eur má výrazne zvýšiť ziskovosť
Kľúčovým cieľom integrácie je podľa vedenia bánk prepojiť silné stránky oboch inštitúcií a rozšíriť ponuku bankových a poisťovacích služieb, digitálnych riešení aj distribučných kanálov. Dôležitú úlohu pritom zohrá aj dlhoročné partnerstvo 365.bank so Slovenskou poštou, ktoré umožňuje široké pokrytie retailového trhu. Počas prechodného obdobia budú 365.bank aj Poštová banka naďalej fungovať pod vlastnými značkami a klienti môžu využívať existujúce produkty bez zmeny zmluvných podmienok.
J&T sa sústredí na svoju banku
Podľa Daniela Kollára nejde len o zvyšovanie trhového podielu, ale o reakciu na meniace sa prostredie bankovníctva. „Spájať sily je smart, pretože nám to umožňuje vytvárať vyššiu pridanú hodnotu pre zákazníkov aj zamestnancov. Integrácia nie je len o číslach, ale o budovaní kultúry spolupráce a schopnosti prinášať inovatívne riešenia v digitálnej ére,“ uviedol Kollár. Zdôraznil, že spojenie posilní aj model bankopoistenia.
Z pohľadu predávajúceho predstavuje transakcia uzavretie jednej kapitoly a otvorenie novej strategickej fázy. Spoluzakladateľ J&T Finance Group Patrik Tkáč pripomenul, že 365.bank prešla počas pôsobenia v skupine zásadnou transformáciou. „Dnes je stabilnou a modernou retailovou bankou, pripravenou obsluhovať viac ako 800-tisíc klientov prostredníctvom plne digitálnych služieb. Predaj nám umožní sústrediť sa na ďalší rozvoj J&T Banky ako lídra v oblasti privátneho bankovníctva,“ uzavrel Tkáč.