Iránske úrady počas protestov zabili kanadského občana. Ottawa vyzýva svojich občanov, aby krajinu okamžite opustili

Kanadské úrady vo štvrtok oznámili, že počas jedného z protestov, ktoré v Iráne trvajú už niekoľko týždňov, miestne bezpečnostné zložky zabili kanadského občana.
„Práve som sa dozvedela, že kanadský občan zomrel v Iráne rukami iránskych úradov,“ napísala kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová na platforme X bez ďalších podrobností. Dodala, že pokojné protesty, ktoré iránsky režim násilne potláča, a pretrvávajúce porušovanie ľudských práv v krajine, viedli k tomu, že režim „flagrantne ignoruje ľudský život“.
Úradník kanadského ministerstva zahraničia pre agentúru AFP potvrdil, že majú informácie o zabití kanadského občana iránskymi ozbrojenými silami počas protestu. Ministerstvo zároveň uviedlo, že konzulárni pracovníci sú v kontakte s rodinou obete v Kanade.
„Kanada dôrazne odsudzuje brutálne zabíjanie protestujúcich v Iráne,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Zároveň vyzvalo kanadských občanov nachádzajúcich sa v Iráne, aby krajinu okamžite opustili. Podľa odhadov sa v Iráne stále nachádza približne 3 000 kanadských občanov.