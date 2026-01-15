Iránske úrady počas protestov zabili kanadského občana. Ottawa vyzýva svojich občanov, aby krajinu okamžite opustili

Úradník kanadského ministerstva zahraničia pre agentúru AFP potvrdil, že majú informácie o zabití kanadského občana iránskymi ozbrojenými silami počas protestu.
Kanadské úrady vo štvrtok oznámili, že počas jedného z protestov, ktoré v Iráne trvajú už niekoľko týždňov, miestne bezpečnostné zložky zabili kanadského občana.

„Práve som sa dozvedela, že kanadský občan zomrel v Iráne rukami iránskych úradov,“ napísala kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová na platforme X bez ďalších podrobností. Dodala, že pokojné protesty, ktoré iránsky režim násilne potláča, a pretrvávajúce porušovanie ľudských práv v krajine, viedli k tomu, že režim „flagrantne ignoruje ľudský život“.

Úradník kanadského ministerstva zahraničia pre agentúru AFP potvrdil, že majú informácie o zabití kanadského občana iránskymi ozbrojenými silami počas protestu. Ministerstvo zároveň uviedlo, že konzulárni pracovníci sú v kontakte s rodinou obete v Kanade.

„Kanada dôrazne odsudzuje brutálne zabíjanie protestujúcich v Iráne,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Zároveň vyzvalo kanadských občanov nachádzajúcich sa v Iráne, aby krajinu okamžite opustili. Podľa odhadov sa v Iráne stále nachádza približne 3 000 kanadských občanov.

