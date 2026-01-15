Darček pre Orbána? Europarlament sa obáva zneužitia miliárd z obrannej pôžičky na jeho volebnú kampaň

Európsky parlament sa chystá diskutovať o pridelení verejných prostriedkov na obranu Maďarsku z obáv, že by tieto peniaze mohol zneužiť premiér Viktor Orbán, ktorého v apríli čakajú ťažké voľby. Referuje o tom web euronews.com.
Tieto peniaze sú súčasťou programu EÚ s názvom Bezpečnostná akcia pre Európu (SAFE), čo je úverový program vo výške 150 miliárd eur, ktorý umožňuje členským štátom financovať nákup obranného vybavenia. Program spadá pod plán na posilnenie obranyschopnosti Európy vzhľadom na ruské hrozby a neistotu podpory zo strany Spojených štátov.
Najväčšia alokácia v rámci SAFE
Maďarsko požiadalo o 17,4 miliardy eur z fondu SAFE na posilnenie svojej armády. Išlo by o tretiu najväčšiu alokáciu v rámci SAFE spomedzi členských štátov, a to aj napriek tomu, že väčšina pravidelných platieb EÚ Maďarsku je pozastavená z dôvodu nedostatkov v oblasti právneho štátu a rizík korupcie.
Diskusiu iniciovala skupina Zelení v Európskom parlamente, ktorá získala podporu hlavných politických strán. Rozprava sa uskutoční budúci utorok na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu a nebude po nej nasledovať uznesenie.
Obrovský darček
Európska komisia odložila väčšinu pripravovaných rozhodnutí týkajúcich sa Maďarska, aby sa vyhla akémukoľvek vnímaniu zasahovania do prebiehajúcej volebnej kampane. Keďže však zvýšenie výdavkov na obranu je strategickým cieľom Komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, SAFE je výnimkou.
Ak Rada EÚ schváli návrh, prvé platby na obranu by sa mohli uskutočniť v prvom štvrťroku tohto roka, tesne pred kľúčovými parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré sa konajú 12. apríla.
„Toto je pre Orbána obrovský darček, pretože veľkú časť z toho získa pred voľbami v Maďarsku,“ povedala pre Euronews poslankyňa Európskeho parlamentu za skupinu Zelených Tineke Striková. „A keďže nie sú splnené podmienky, môže to použiť na svoju vlastnú kampaň a predať to ako znak legitimity svojho režimu.“