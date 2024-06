V detských očiach žiaril olympijský oheň

V stredu 5. júna 2024 bol výnimočný deň pre deti z materských škôl okresu Partizánske. Viac ako dve stovky detí z dvanástich materských škôl súťažilo v Detskej športovej olympiáde. Na podujatí nechýbala ani O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú zastupoval člen predstavenstva Vladimír Škorec. Akadémia olympijského víťaza pôsobí na všetkých mestských materských školách.

Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Zmerali si sily v behu na 40 metrov, behu cez prekážky, skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou a štafetovom behu. V meste, ako i v okrese veľmi aktívne pracuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha a tak pozvanie na túto akciu s radosťou akadémia prijala. Ako sa na správnych hostí sluší, neprišli s prázdnymi rukami. Ovocné kapsičky Ovko, od partnera Novofruct Nové Zámky padli vhod každému súťažiacemu po výkonoch, ktoré predviedli na športoviskách.

Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Športová olympiáda má v Partizánskom tradíciu dvoch dekád, jej ďalší ročník, na športoviskách Základnej školy Rudolfa Jašíka, otvoril primátor mesta Partizánske Jozef Božik, ktorý stál aj pri zrode detskej olympijskej myšlienky. Nechýbalo vztýčenie olympijskej vlajky, zapálenie olympijského ohňa, či vypustenie bielych holubíc mieru, a tak škôlkári sa cítili ako na ozajstnej olympiáde. Každé dieťa v každej disciplíne dalo zo seba všetko a tak víťazmi neboli len tí prví, ale všetci, ktorí v stredu športovali, ktorí sa športom zabávali. A to je základná myšlienka aj O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, priviesť deti k správnemu športovaniu. A za to patrí vďaka Mestskému úradu v Partizánskom, ktorý akciu podporil, ale hlavne organizátorom podujatia, učiteľkám materských škôl, ako i samotným deťom, ktoré ukázali vzťah k športu.

Foto: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Bol to krásny deň, kde deti dokázali, že ak sú správne vedené vedia podať úžasné výkony, prejaviť lásku k športu a správnemu životnému štýlu. A to je to, čo toto podujatie ukázalo a dokázalo, presne podľa zakladateľa olympionizmu Pierre de Coubertina „Najdôležitejšie v živote nie je zvíťaziť, ale bojovať; hlavné nie je vyhrať, ale odvážne sa biť.“

